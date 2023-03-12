İlkbaharın müjdecisi göçmen kuşlar Kars'a gelmeye başladı

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla birlikte yaban hayatı da canlanmaya başladı.
Sarıkamış, bulunduğu konum itibariyle sunduğu ekolojik çeşitlilikle bir çok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapıyor.
Çayırlık alanlarda karlar eridi
Sarıkamış'ta, karların çayırlık alanlarda erimesiyle bölgenin misafirleri de geri dönüyor.
Birçok kuş türü sulak bölgelere geldi
2 bin 500 rakımlı Keklik Deresi'nde, Hançerli düzünde, angutlar, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu, sığırcık gibi birçok kuş türü barınma ve üreme için sulak bölgelere geldi.
"Angıtlar, Sarıkamış'a ulaştı"
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Akarların erimesiyle göçmen kuşların gelmeye başladığını ve bölgenin doğasının ilkbaharla canlanmaya başladığını belirten Çoban, şu bilgilendirmede bulundu:
Sarıkamış'ta karların eridiği sulak alanlara kuşlar gelmeye başladı. İlk beklenen misafirler angıtlar, Sarıkamış'a ulaştı. Eriyen dağ göllerinin etrafında beslenmeye başladılar. Bu da ilkbaharın habercisi olarak kayıtlarımıza geçti.