İlkbaharın müjdecisi göçmen kuşlar Kars'a gelmeye başladı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla ve karların erimesi ile birlikte yaban hayatı canlandı.

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla birlikte yaban hayatı da canlanmaya başladı.

Sarıkamış, bulunduğu konum itibariyle sunduğu ekolojik çeşitlilikle bir çok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapıyor.

Çayırlık alanlarda karlar eridi

Sarıkamış'ta, karların çayırlık alanlarda erimesiyle bölgenin misafirleri de geri dönüyor.

Birçok kuş türü sulak bölgelere geldi

2 bin 500 rakımlı Keklik Deresi'nde, Hançerli düzünde, angutlar, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu, sığırcık gibi birçok kuş türü barınma ve üreme için sulak bölgelere geldi.

"Angıtlar, Sarıkamış'a ulaştı"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Akarların erimesiyle göçmen kuşların gelmeye başladığını ve bölgenin doğasının ilkbaharla canlanmaya başladığını belirten Çoban, şu bilgilendirmede bulundu: