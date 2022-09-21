İLKSAN 2022 öğretmen araç kampanyası! Kimler başvuru yapabilir başvuru şartları nelerdir?

İLKSAN araç kampanyası nedir, İLKSAN citroen araç kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler..

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü'nin öğretmenler için uygun araç kampanyası düzenlediğini duyurdu.

İLKSAN araç kampanyası ile öğretmenlere özel Citroen marka araçlar için 80 bin TL ikraz imkanı sunacak. Bugün itibariyle erişime açılan İLKSAN Citroen araba kampanyası başvuru süreci, sandık tarafından destekleniyor.

İLKSAN araç başvurusu nasıl yapılır?

İLKSAN tarafından konuyla alakalı yapılan açıklama şu şekilde;

"21.09. 2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile 61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerimiz, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL’ye kadar olan kısmını İLKSAN’ dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.

Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ’ nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir."