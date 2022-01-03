İmam, müezzin, vaiz maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar...

İmam, müezzin, vaiz maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar...

TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanan verilerle beraber yapılan olan memurların zam oranı da belli oldu. Milyonlarca imam, müezzin ve vaiz ne kadar zam alacaklarını araştırıyor.

Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte milyonlarca memur zam oranları da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre; yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Bu kapsamda milyonlarca kişi yeni maaşların detaylarını merak ediyor.

Zamlı imam maaşlarında en düşük ve en yüksek maaş zamlarının ne kadar olduğu, 2022 müezzin maaşları ise gündemde yerini aldı.

Peki en düşük ve en yüksek 2022 imam, müezzin ve vaziz maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar...

İMAM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 23,65 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ise ikinci müjdeyi verdi. Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık." ifadeleriyle ek zammı duyurdu.

İMAM, VAİZ VE MÜEZZİN MAAŞLARI 2022

Buna göre 2022 yılında geçerli olacak imam, müezzin ve vaiz maaşları şöyle oldu: