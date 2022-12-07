İmar affı çıkacak mı? 2022 İmar affı ne zaman çıkarılacak? İmar affında son durum..

İmar affı çıkacak mı? 2022 İmar affı ne zaman çıkarılacak? İmar affında son durum..

İmar affı konusu son günlerde sıkça konuşulmaya başladı. Peki imar affı çıkacak mı? İşte son durum..

İmar affı konusunda vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Vatandaşlar "İmar affı çıkacak mı?", "İmar affı ne zaman çıkacak" gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Bilindiği üzere imar affı için TBMM'ye bir yasa teklifi sunulmuştu. TBMM'ye sunulan bu yasa teklifinin ardından imar affından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş "İmar affı ne zaman çıkacak?" sorusunu sormaya başladı.

İmar affı yasa telifi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Mustafa Destici teklifte şu ifadelere yer vermişti;

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Teklifte 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi isteniyor.

Ülkemizde imar affı son olarak 2018 yılında çıkarılmıştı. Son imar affı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla çıkarıldı.

İmar affı çıkacak mı?

İmar affı kanun teklifi, 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. 9. imar affının çıkıp çıkmayacağı konusu henüz netlik kazanmazken resmi kurumlardan herhangi bir açıklama gelmedi.