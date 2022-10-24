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    İmar affı ne zaman çıkacak? 2022 imar affında son durum ne?

    Meclis'in açılmasıyla beraber gündeme gelen imar affı konusu son günlerde sıkça konuşulmaya başladı. Peki imar affı çıkacak mı? işte son durum..
    • 24.10.2022 - 10:22
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    İmar affı ne zaman çıkacak? 2022 imar affında son durum ne?

    Torba yasayla beraber gündeme gelen imar affı yasa teklifiyle ilgili vatandaşlar "İmar affı barışı nedir", "İmar affı çıktı mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

    Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren imar affı yasa teklifi geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu.

    Teklifin meclise sunulmasının ardından imar affından faydalanmak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip etmeye ve gündem oluşturmaya başladı.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından meclise sunulan teklifte şu ifadeler kullanıldı;

    "Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

    Türkiye'de imar affı en son 2018 yılında çıkarılmıştı. Bu af 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsata uygun olmayan yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla çıkarılmıştı.

    Yeni imar affının ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında açıklama geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz..


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