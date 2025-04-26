İmaret Camii’nde yüzlerce yıllık yemek geleneğİ

İHA

Afyonkarahisar'ın simge yapılarından tarihi İmaret Camii’nde, asırlık bir vakıf geleneği yeniden canlandırıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, her cuma namazının ardından yaklaşık 1.000 kişiye çorba, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan beş çeşit yemek ikram ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472 yılında kurulan külliyede, geçmişten bugüne uzanan bu iyilik köprüsü, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın öncülüğünde yeniden hayat buldu.

"KİM OLDUĞU SORULMADAN SICAK BİR YEMEK SUNULUYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

Yaklaşık bir yıldır Gedik Ahmet Paşa’nın vakfiyesinde yer alan imarette yemek dağıtımını sürdürüyoruz. Ramazan ayında burada her gün bin kişilik iftar sofrası kurduk. Ramazanın ardından ise her hafta cuma namazı çıkışında bin kişilik yemek ikramına devam ediyoruz. Vakfiyede belirtildiği gibi, camiden çıkan cemaate, yoldan geçen yolculara ya da buraya uğrayan herhangi bir misafire, kim olduğu sorulmadan sıcak bir yemek sunuluyor. Burada kimsenin adı, dini, ırkı sorgulanmıyor; herkese eşit bir şekilde bu kadim gelenek ulaştırılıyor.

Yüzyıllar önce başlatılan bu hayır geleneği, günümüzde de aynı ruhla yaşatılarak İmaret Camii'nde insanları bir araya getirmeye devam ediyor.