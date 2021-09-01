İnci Çayırlı kimdir? Türk Sanat Müziği'nin acı kaybı..

Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerden İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Bunun üzerine, "İnci Çayırlı kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden birisi olan İnci Çayırlı, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği Bestecisi ve koro şefi Cengizhan Sönmez, acı haberi, "Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik.

Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." sözleri ile duyurdu.

Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar, "İnci Çayırlı kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İnci Çayırlı kimdir?

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi aynı zamanda anı yazarı olan İnci Çayırlı, 1935 yılında İstanbul dünyaya geldi.

Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, müziğe büyük dayısı besteci Fahri Kopuz’un teşvikiyle başladı.

İnci Çayırlı, 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nın Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı oldu ve 1954 yılında İstanbul Radyosuna girdi.

Münir Nurettin Selçuk korosunda uzun yıllar çalışan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler verdi.

Sanatçının anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.