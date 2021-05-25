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    İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor

    Erciş'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 01:37
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    İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor

    Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.

    15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.

    BALIK BENDİNDE YOĞUNLUK

    Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu.

    Erciş ilçesinde vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.


    Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #1

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #2

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #3

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #4

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #5

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #6

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #7

    İnci kefalinin Van Gölü nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor #8

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