İndirim geldi! Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin fiyatları 2021

İndirim geldi! Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin fiyatları 2021

EPGİS, 2 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Geçtiğimiz haftayı rekor zamlarla kapatan LPG otogaz, benzin ve motorin fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatları, bu kez de indirimle gündemde...

Dün açıklanan motorin indiriminin ardından bugün benzine de indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? İştr 2021 güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldiğini duyurdu. İndirim pompaya yansıyacak.

İndirim pompaya yansıyacak ve 2 Aralık gecesinden itibaren geçerli olacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Buna göre; Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.