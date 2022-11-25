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    İndirim için AVM'ye akın ettiler

    İndirim için AVM'ye akın ettiler

    İstanbul'da bulunan birçok AVM'de indirim kampanyalı ürünleri almak için izdiham yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 12:09
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    İstanbul'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açılma saatini sabırla bekledi.

    AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşu başladı.

    Ürünleri kapıştılar

    Kadınların çoğunlukta olduğu kalabalık, mağazaların askı ve reyonlarındaki ürünleri adeta kapıştı.

    Ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

    DHA'nın haberine göre; yaşanan izdiham nedeniyle ürünler kısa sürede tükendi.

    İndirim için AVM'ye akın ettiler ViDEO

    İndirim için AVM ye akın ettiler #1

    İndirim için AVM ye akın ettiler #2

    İndirim için AVM ye akın ettiler #3

    İndirim için AVM ye akın ettiler #4

    İndirim için AVM ye akın ettiler #5

    İndirim için AVM ye akın ettiler #6

    İndirim için AVM ye akın ettiler #7


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