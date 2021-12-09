İndirimli stopaj uygulaması ile ilgili flaş karar! Stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

İndirimli stopaj uygulaması ile ilgili flaş karar! Stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından ''Stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı.

Ekonomiye dair önemli konuların ele alındığı Kabine toplantısı, 8 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması indirimi de değerlendirildi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulaması ile ilgili alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

Alınan karara göre, Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması indiriminin süresi yeniden revize edildi. Bu gelişme sonrası stopaj indiriminin ne zamana kadar uzatıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? İşte son tarih ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UZADI?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması, 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecekti.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan karara göre, indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık." dedi.

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır.

Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesildiği için, vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Başta borsa ve tahvil kazançları olmak üzere menkul kıymet gelirlerinin birçoğu stopaj yoluyla vergilenir. Yapılan kesinti, işlemlerin gerçekleştiği aracı kurum ya da banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz.