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İnegöl-Domaniç yolunda sonbahar güzelliği

İnegöl-Domaniç yolunda sonbahar güzelliği

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, doğa sarı ve yeşil renklere büründü. İnegöl-Domaniç yolunda oluşan güzellik drone ile görüntülenirken, bölge fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oldu.