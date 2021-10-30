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İnegöl-Domaniç yolunda sonbahar güzelliği
Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, doğa sarı ve yeşil renklere büründü. İnegöl-Domaniç yolunda oluşan güzellik drone ile görüntülenirken, bölge fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oldu.
- İHA
- 30.10.2021 - 13:11
Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen manzara fotoğrafları görenleri büyülüyor.
Yurtta yaşanan sonbahar havası çekilen karelere yansırken, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç kara yolunda oluşan güzellik drone ile görüntülendi.
Renk cümbüşünün yaşandığı yoldan çekilen kareler, vatandaşlara görsel şölen sundu.
FOTOĞRAF SANATÇILARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bölge sonbaharda fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geliyor.
Abdülkadir Yazıcı'nın drone ile çektiği görüntülerde; yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.