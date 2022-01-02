İnegöl'de 10 yıldır eşinden kalan emekli maaşıyla aldığı iplerden çorap örüp ülkenin dört bir yanında askeri birliklere gönderen 86 yaşındaki Melek Şenol'u Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden 86 yaşındaki Melek Şenol, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine kendisine kalan emekli maaşıyla vatana ve topluma faydalı bir şeyler yapmak istedi.

EMEKLİ MAAŞIYLA ALDIĞI İPLE MEHMETÇİK'E ÇORAP ÖRÜYOR

O dönem 76 yaşında olan yaşlı kadın, emekli maaşıyla ip alıp kendi el emeği ile çorap örüp farklı şehirlerde askeri birliklere göndermeye başladı. Her ay emekli maaşıyla ip alıp çorap örmeye ve askere göndermeye devam eden Melek Şenol, kısa sürede pek çok askeri birlikte tarafından da tanınmaya başladı.

İnegöllü Melek Nine, 10 yıldır Mehmetçik için çorap örüyor - VİDEO

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

10 yıldır bu işi kendine görev addederek sürdüren Melek Şenol’u, Belediye Başkanı Alper Taban evinde ziyaret etti. Kendisine duyarlı davranışı için teşekkür eden Başkan Taban, Melek Şenol’a hediye takdimi de gerçekleştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen çorap örüp askerlere göndermeyi sürdüren Melek Şenol, ördüğü son çorapları da askeri birliklere ulaştırılmak üzere Başkan Alper Taban’a teslim etti.