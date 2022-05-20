Influencer Büşra Duran Gündüz Bodrum ve Istanbul otellerini dünyaya tanıtmak için Türkiye’ye geliyor!

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi ile lüks otel deneyimlerini de paylaşan fenomen Büşra Duran Gündüz, Türkiye’deki otelleri deneyimlemek için Bodrum ve İstanbul’u tercih edecek.

Dünyada büyük yönlendirme etkisine sahip Dubai’de yaşamını sürdüren, Instagram’da moda, seyahat ve lüks yasam tarzı üzerine paylaşımlar yapan ünlü Influencer Büşra Duran Gündüz, yaz aylarında Bodrum ve İstanbul otellerini takipçilerine tanıtmak ve deneyimlerini anlatmak için Türkiye’ye gelecek.

Konuyla ilgili bilgi paylaşan ünlü fenomen Büşra, “2022 yılı için yaz rotamıza Seyşeller, Kenya ve Marakeş’den sonra Türkiye’yi de eklemeye karar verdik. Takipçilerimizden gelen istekler ve yorumlar doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Takipçilerimize bu ülkelerdeki deneyimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Takipçileriyle aralarındaki bağı ve güveni sık sık vurgulayan moda ikonu Büşra Duran Gündüz, “Seyahatlerimde ve kaldığım otellerde her ne deneyimlersek tüm gerçekliğiyle göstermeye çalışıyorum. Sadece kategori olarak ayrıldığım nokta lüks kategorisi. Çünkü hitap ettiğim takipçi kitlem lüks yasam tarzını seven ve alım gücü yüksek kitlelerden oluşuyor. Bu sebeple destinasyonlardaki otel, restoran ve marka seçimlerimi bu kategoriyi dikkate alarak seçiyorum” diye ekledi.

“Istanbul ve Bodrum takipçilerimden gelen en çok isteklerden bir tanesiydi.”

Son zamanlarda Türkiye’nin özellikle Bodrum’un popüler olması, takipçilerim tarafından merak konusu uyandırdı ve uzun zamandan beri almış olduğumuz istekler doğrultusunda Bodrum’u da eklemiş olduk diye belirten moda ikonu Büşra Duran Gündüz, ne tur içerikler yaratacağı konusunda şimdiden heyecanlı ve meraklı bekleyiş başladı.

“Sadece otel ve restoran deneyimlerimi paylaşmıyorum, modayı da seyahatle harmanlayarak paylaşım yapıyorum.”

Hell0busra kullanıcı adıyla Instagram’da popüler olan Influencer Büşra’nın içeriklerine baktığımızda tüm içerikler harika bir kıyafet ve muhteşem bir destinasyonun gerçekten büyülü bir kombinasyon olduğunu kanıtlıyor.” Dışarıdayken en mutlu benim. Benim için seyahat etmek, farklı yerleri ve kültürleri keşfetmek, hayatı dolu dolu yaşamak ve anılarla son bulmak gibi. Seyahat etmek sadece bir yerden başka bir yere gitmek ile ilgili değil, bu deneyimi ve hikayeleri solumakla ilgili. Takipçilerimin filtrelenmemiş deneyimler yaşayabilmesi için kalbimi ve ruhumu içeriklerime akıtıyorum” ifadelerini dile getirdi.