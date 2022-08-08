İngiliz bisiklet dergisi, sayfalarında Antalya'ya yer verdi

İngiliz bisiklet dergisi Mountain Biking Uk, Türkiye’nin en önemli bisiklet destinasyonları arasında yer alan Kemer'i sayfalarına taşıdı.

Antalya, sadece turizmdeki başarısıyla değil göz dolduran coğrafyası ile de adından söz ettiriyor.

Kemer'de yapılan ulusal ve uluslararası bisiklet organizasyonları, dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Daha önce Avrupa'da bisiklet camiasının yakından takip ettiği Fransız bisiklet dergisi BigBike, kapağı ve 6 sayfasında Kemer'e ve Sky To Sea Dağ Bisiklet Enduro Yarışları'na yer vermişti.

İngilizler de yazdı

Fransız bisiklet dergisinin ardından Andy Lloyd’un imzasıyla İngiliz bisiklet dergisi Mountain Biking Uk de Kemer’i sayfalarına taşıyarak, Kemer’in dünyanın en iyi bisiklet rotaları arasında yer aldığını anlattı.

Şehrin doğal güzellikleri de gözden kaçmadı

Dergide ayrılan Kemer sayfalarında Kemer’in güzellikleri, bölgenin bisiklet turizmi potansiyeli de ön plana çıkarıldığından bahsedildi.





"Tanıtım anlamında büyük katkısı olacaktır, Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

İHA'nın haberine göre; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Kemer'i en iyi anlatan organizasyonlar arasına giren ve nisan ayı sonunda dünyada bir ilk olan Sky To Sea MTB Enduro Yarışlarını düzenleyerek, yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara ev sahipliği yapmıştık.

Bu arada organizasyonumuza Avrupa'dan spor yazarlarını da davet etmiştik. Gelen spor yazarlarımız bu özel organizasyonu sayfalarına taşıyarak Kemer'in ve bölgenin tanıtımını yapmaya başladılar.

Daha önce Fransa'da yayınlanan BigBike bisiklet dergisi Kemer'e ve etkinliğe 6 sayfa yer vermişti. Şimdi de İngiliz Mountain Biking Uk dergisi, Kemer’i sayfalarına taşımış. Bu Kemer için güzel bir şey. Tanıtım anlamında da Kemer’e büyük katkısı olacaktır. Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



