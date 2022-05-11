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    İngiliz Rap Yıldızları Tion Wayne, M24 , Arrdee ile Çalışan Orhun Kalender

    Tion Wayne, Arrdee, M24 gibi son zamanlarda oldukça popüler rap yıldızlarıyla çalışan Orhun Kalender, adından söz ettiriyor. İşte ilgi çekici haberin detayları.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:54
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    İngiliz Rap Yıldızları Tion Wayne, M24 , Arrdee ile Çalışan Orhun Kalender

    İngiliz Rap Yıldızları Ortalığı Sarsacak!

    Tion Wayne, Nijerya asıllı İngiliz bir aileden dünyaya geldi. Rap ve DJ’lik dünyasında 2010 senesinden sonra adından söz ettirmeye başladı. 2010’da Youtube’da ilk videosunu yayınladı. Bu video oldukça popüler hale geldi.

    Arrdee, henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendinden söz ettiren oldukça başarılı bir DJ. Kendisi İngiltere’de doğdu, Brighton’da büyüdü. Henüz yeni çıkardığı rap şarkılar, Birleşik Krallık’ta haftalarca kendine TOP 40 listesinde yer buldu.

    Sahnedeki adı Swarmz olarak bilinen Brandon Scott ise 1996 yılında Londra’da doğdu. Kendisi kısa zamanda rap alanında yükselmeyi başardı. İlk zamanlar hobi olarak başlayan müzik hayatını çok başarılı şekilde sürdürdü. 2017 yılında Youtube’da yayınladığı amatör rap parçası sadece 2 gün gibi kısa bir sürede 200 bin dinlenmeye ulaştı.

    İngiliz rap yıldızları ve Orhun Kalender

    Türkiye’de ve Londa’da adından oldukça fazla söz ettirmeye başlayan Theorhun lakaplı Orhun Kalender ise başarılı DJ’lerden sonrada rapçilerle birlikte  de çalışmaya başladı.

    Bournemouth Halo Club’ta ünlü rapçilerle çalışan Orhun Kalender, henüz genç yaşta olmasına rağmen adından söz ettiriyor. Ünlü rapçilerle bir araya gelen ve DJ’lik yapan Orhun Kalender, Theorhun prodüksiyon şirketiyle kendini bir adım daha ileri attı. Son olarak Tion Wayne, Arrdee, Swarmz, M24, Not3s, Jay1 gibi son dönemin oldukça popüler olan rapçileriyle birlikte çalışan Orhun Kalender, gelecek günlerde de adından söz ettirecek gibi duruyor.

    İngiliz Rap Yıldızları Tion Wayne, M24 , Arrdee ile Çalışan Orhun Kalender #1


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