Euro
9.3214
0.1%
Dolar
7.6429
-0.21%
Altın
457.3
-0.14%
Borsa
1.414
0.65%
Bitcoin
181.389
1.34%
EXEN Coin
10.98
-2.65%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı

    İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin spiker haber spikeri, canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. İngiliz spiker, canlı yayın kazasıyla ilgili izleyicilerden özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 14:59
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 15:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı

    İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin spiker haber spikeri Ben Brown, canlı yayında olduğunu unutarak esnedi.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken Brown, canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi.

    Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve 'Affedersiniz' diyerek özür diledi.

    İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı İZLE

    İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı #1

    İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir