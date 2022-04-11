İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil amacıyla gelen İngiltere vatandaşı Michael Jenkins, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirip, Müslüman oldu.

İngiliz vatandaşı Michael Jenkins bir süre önce tatil amaçlı Bodrum'a geldi.

Ramazan ayı nedeniyle kentteki birçok camide bulunan mahyalardan ve ezan sesinden etkilenen Jenkins, Müslüman olan bir kız arkadaşının vesilesiyle Hıristiyan olan dinini değiştirmeye karar verdi.

Müslüman oldu

Bitez Yalı Cami İmam Hatibi Mehmet Atmaca'nın rehberliğinde Müslüman olmak istediğini belirtip, Bodrum İlçe Müftülüğü'ne başvuran Jenkins için Tepecik Cami'nde ihtida töreni düzenlendi.

Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Jenkins'a İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Müslüman olan bir kız arkadaşının vesilesiyle İslam dininin güzelliklerini öğrenerek böyle bir karar aldığını belirten Jenkins, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Bodrum İlçe Müftüsü Kapancı, İngiliz vatandaşı Michael Jenkins'e 'İhtida Belgesi' ile Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

















