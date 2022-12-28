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- İngiliz turist Harris, Antalya'da Müslüman oldu
İngiliz turist Harris, Antalya'da Müslüman oldu
Ezanın ve arkadaşlarının etkilediği Harris, İslam dinini tercih etti. Harris, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Leyla ismini aldı.
- 28.12.2022 - 10:47
- Güncelleme : 28.12.2022 - 11:47
Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz turist Lousie Rose Harris, İslam dinini seçti.
Harris, kenti ziyareti sırasında camileri ziyaret etti.
Ezan, İngiliz turisti etkiledi
Ezandan ve çevresindeki arkadaşlarından etkilenen Harris, Müslüman olmaya karar verdi.
İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Harris'e İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.
Müslüman oldu, Leyla ismini aldı
Burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Harris, "Leyla" ismini aldı. İngiliz kadına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.
AA'nın haberine göre, törene Serik İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.