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İngiliz turist Harris, Antalya'da Müslüman oldu

İngiliz turist Harris, Antalya'da Müslüman oldu

Ezanın ve arkadaşlarının etkilediği Harris, İslam dinini tercih etti. Harris, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Leyla ismini aldı.