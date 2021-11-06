İngilizler için en uygun tatil lokasyonu Türkiye oldu

İngilizler için en uygun tatil lokasyonu Türkiye oldu

İngiltere'de yayınlanan Holiday Money Index 2021 raporuna göre TL'nin sterlin karşısında yüzde 73 değer kaybetmesiyle Türkiye İngilizler için Avrupa'da en ucuz tatil adresi haline geldi.

Türkiye gerek iklimi gerekse lokasyonu itibarıyla Avrupalı ve Rus turistlerin ilgi odağı olurken bu ilgiyi kur farkı daha da artırdı.

Son dönemlerde TL'nin dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesiyle, yabancı turistlerin tatil planlarında Türkiye ilk tercihlerden biri haline geldi.

Kur dalgalanmaları sonrası TL karşısında rekorlar kıran para birimlerinden dolar 9,70, euro 11,22, sterlin ise 13,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz kuru hareketlerini ve döviz satışlarını ölçerek hazırlan ve İngilizlere göre en ucuz tatil lokasyonlarını belirleyen raporlara kur etkileri yansıyor.

İNGİLİZLER İÇİN EN EKONOMİK TATİL LOKASYONU TÜRKİYE

Bu kapsamda İngiltere’de Post Office Travel Money tarafından hazırlanan Holiday Money Index 2021 raporunu açıkladı.

Rapora göre, İngilizler için en ekonomik tatilin adresi Türkiye oldu.

Raporda, sterlinin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazandığına dikkat çekildi.

AVRUPA'DAKİ EN UYGUN TATİL ADRESİ MARMARİS

Ortalama maliyetler alınarak hazırlanan raporda, Avrupa’daki en uygun fiyatlı tatil adresi Türkiye oldu.

Avrupa sınırları içinde dört kişilik bir ailenin en hesaplı tatil yapabileceği 10 yer sıralamasında Marmaris ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ JAMAİKA VE KENYA İZLEDİ

İlk sırada Türkiye'nin yer aldığı en uygun tatil listesinde, Türkiye'yi sırasıyla Jamaika, Mauritius ve Kenya izledi.