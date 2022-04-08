İngiltere'de 53 yaşındaki kadın 30 yıl gençleştirildi

Babraham Enstitüsü'nde, insan hücrelerini yaşlanma saatini geri döndüren yöntem geliştirildi. Tekniğin uygulandığı 53 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki cilde sahip oldu.

İngiltere'nin Cambridge kentindeki Babraham Enstitüsü'nde, özellikle kadınlar tarafından heyecanla beklenen bir gelişme yaşandı.

Tıpta devrim niteliğinde olan bu buluşta, çalışmalar sonucu gençleşmenin formulüne ulaşıldı.

Prof Wolf Reik liderliğindeki bilim insanları, geliştirdikleri teknikle hücresel bazda biyolojik saati 30 yıl geriye götürdü.

"Yaşlanma saatini geri döndüren yöntem"

Enstitü’den yapılan basın açıklamasında “Babraham Enstitüsü’ndeki araştırma, insan cilt hücrelerini 30 yıl 'zaman atlamalı' ve özel işlevlerini kaybetmeden hücreler için yaşlanma saatini geri döndüren bir yöntem geliştirdi” denildi.

Bilimsel çalışma sonucunda biyolojik yaşın moleküler ölçümlerini gençleştirmenin yanı sıra, yaşlı hücrelerin işlevini kısmen geri kazanmayı başardığı ifade edildi.

Prof Reik'in ekibi, 53 yaşındaki cilt hücrelerinde daha önce ‘Dolly’ adlı klonlanan koyunda kullanılan bir teknik olan IPS tekniğini ilerleterek kullandı.

23 yaşındaki hücrelere dönüşüyor

Çalışmada elde edilen hücrelerin 23 yaşındaki birinden gelmiş gibi görünen ve davranan cilt hücrelerine dönüştüğü tespit edildi.

"Genç hücreler gibi davranıyorlar"

Enstitü’nden yapılan açıklamada “Kısmen gençleşen hücreler, bir cilt yarasını taklit eden deneylerde daha çok genç hücreler gibi davrandığına dair işaretler gösterdi” ifadeleri yer alırken bilimsel çalışmanın ‘Onarıcı tıpta’ bir devrim yaratabileceği vurgulandı.

Üzerindeki çalışmalar devam edecek

Kök hücreler üzerinde yapılan araştırmanın üstüne inşa edilen bu yeni metot, klinik çalışmaya taşınmadan önce üzerinde çalışılmaya devam edileceği ifade edildi.