İngiltere'de araştırma: Veganların kemiklerinin kırılma olasılığı yüzde 43 daha fazla

Oxford ve Bristol üniversiteleri tarafından yapılan çalışma, beslenme şeklinin kemik kırılmasına etkisini gösterdi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, vegan beslenenlerin karşı karşıya olduğu tehlikeyi ortaya koydu.

Sonuçları BMC Medicine dergisinde paylaşılan yaklaşık 50 bin katılımcının yer aldığı araştırma, vegan diyet uygulayanların et yiyenlere kıyasla yüzde 43 daha yüksek kemik kırığı riski taşıdığını gösterdi.

KEMİK KIRILMASI RİSKİ

Ayrıca vejetaryenlerin ve balık yiyip et yemeyenlerin et yiyenlere kıyasla daha yüksek kalça kırığı riski taşıdıkları bulundu. Bununla birlikte, vücut kitle indeksi (BMI), diyetle alınan kalsiyum ve diyetle protein alımı hesaba katıldığında kırık riskinin kısmen azaldığı gözlendi.

Independent'ın haberine göre, et yemeyenler arasında diyetle alınan kalsiyum ve protein miktarının daha düşük olduğu bildirilmiş olsa da, vejetaryen diyetlerinin kırık riski ile ilişkisi hakkında önceki araştırmalar net değildi.

İLK KAPSAMLI ÇALIŞMA

Araştırmaya öncülük eden Oxford Üniversitesi'nden Doktor Tammy Tong, "Bu, farklı diyet gruplarındaki kişilerde hem toplam hem de bölgeye özgü kırık riskleri üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışmadır." dedi.

Araştırma, veganların toplam kırık riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun da et yiyenlere kıyasla 10 yıllık bir süre içinde 1000 kişi başına 20'ye yakın vakaya neden olduğunu buldu. En büyük farklılığın kalça kırıklarında olduğu aktarıldı.

KIRIK BİLDİRENLERİN SAYISI

Oxford ve Bristol üniversitelerinden bir ekip, 54 bin 898 katılımcının yer aldığı araştırmanın verilerini analiz etti.

Katılımcılar, veganlar, vejetaryenler ve pesketaryenler 3 bin 941 kırık bildirdi. Söz konusu verilerin, et yiyenlere kıyasla orantısız dağılım gösterdiği ifade edildi.