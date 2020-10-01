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    İngiltere'de birbirine küfür öğreten papağanlar

    İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 01:58
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    İngiltere'de birbirine küfür öğreten papağanlar

    İngiltere’nin Lincolnshire kontluğundaki vahşi yaşam parkında, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada bir arada kalan 5 papağan birbirlerine küfür etmeyi öğretti.

    ZİYARETÇİLER HEM ŞAŞIRDI HEM DE GÜLDÜ

    Kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası parka gelen ziyaretçiler, papağanların kendilerine takma isim taktığını duyunca şaşkına döndü.

    KÜFÜR EDEN PAPAĞANLAR, PERSONELİ GÜLDÜRDÜ

    Vahşi yaşam parkının genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesi personeli güldürdü. Personelin gülmesiyle kuşlar da bu uygunsuz dili kullanmaya alıştı” dedi.

    İngiltere de birbirine küfür öğreten papağanlar #1

    ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN DİYE YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

    Söz konusu küfürlerin ve takma isimlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirten Nichols, parka gelen çocukların küfürlü kelimeleri öğrenmemeleri için papağanların başka bölüme alındığını ifade etti.

    İngiltere de birbirine küfür öğreten papağanlar #2

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