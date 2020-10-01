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İngiltere'de birbirine küfür öğreten papağanlar

İngiltere'de birbirine küfür öğreten papağanlar

İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi.