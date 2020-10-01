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İngiltere'de birbirine küfür öğreten papağanlar
İngiltere'de vahşi yaşam parkında bulunan ve karantinada bir arada kalan 5 papağanın birbirlerine küfür öğrettiği ve ziyaretçilere takma isim taktıkları ifade edildi.
- DHA
- 01.10.2020 - 01:58
İngiltere’nin Lincolnshire kontluğundaki vahşi yaşam parkında, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada bir arada kalan 5 papağan birbirlerine küfür etmeyi öğretti.
ZİYARETÇİLER HEM ŞAŞIRDI HEM DE GÜLDÜ
Kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası parka gelen ziyaretçiler, papağanların kendilerine takma isim taktığını duyunca şaşkına döndü.
KÜFÜR EDEN PAPAĞANLAR, PERSONELİ GÜLDÜRDÜ
Vahşi yaşam parkının genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesi personeli güldürdü. Personelin gülmesiyle kuşlar da bu uygunsuz dili kullanmaya alıştı” dedi.
ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN DİYE YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Söz konusu küfürlerin ve takma isimlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirten Nichols, parka gelen çocukların küfürlü kelimeleri öğrenmemeleri için papağanların başka bölüme alındığını ifade etti.