İngiltere'de uçakta cinsel ilişki kaydedildi İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait bir uçakta genç bir çiftin herkesin ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

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ensonhaber.com

İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait Londra-Dublin seferini yapan bir uçakta ilginç anlar yaşandı...

Uçakta yan yana oturan ve sevgili oldukları anlaşılan iki genç çift, cinsel ilişkiye girdi.

İki yolcunun üzerlerine bir battaniye serdiği ve altından elleriyle birbirlerini tatmin ettiklerini fark eden bir başka yolcu ise o anları kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika boyunca ilişki yaşayan çiftin kimseye aldırmaması ise şaşırttı.

"Çok rahatsız ediciydi"

Uçakta çok sayıda çocuğun olduğu da belirtilirken Farrah isimli bir yolcu, "Uçakta kardeşimle konuşurken onların birbirleriyle garip hareketler içerisinde olduğunu fark ettim. Çok rahatsız ediciydi, yaklaşık 15-20 dakika boyunca buna devam ettiler" ifadesini kullandı.

Farrah, "Uçakta çok sayıda çocuk vardı ve etrafta koşturuyorlardı, onları görebilirlerdi. Hostes uçağın inişe geçtiğini söyleyerek kemerlerini takmalarını isteyince adam açık fermuarını çekti ve toparlandı" dedi.

"Eğer uyarı gelmiş olsaydı..."

Bu konunun İngiliz medyasında yer almasından sonra British Airways sözcüsü ise haberlerle ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kabin ekibimize bu konuda bir uyarı gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olsaydı buna uygun olarak hareket ederlerdi" denildi.