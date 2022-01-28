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    İngiltere'den hac için yürüyerek yola çıkan Iraklı İstanbul'da

    Hac amacıyla 1 Ağustos'ta İngiltere'den yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, İstanbul'un Silivri ilçesine vardı.
    • AA
    • 28.01.2022 - 01:54
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    İngiltere'den hac için yürüyerek yola çıkan Iraklı İstanbul'da

    Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yürüyerek yollara düşen Adam Muhammed rotası boyunca ilerlemeyi sürdürüyor.

    Malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek yürüyen Muhammed'e Sırbistan’da bulduğu köpek de eşlik ediyor.

    Mekke’ye Temmuz ayında varmayı hedefleyen Muhammed, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Burdur, Antalya, Mersin ve Hatay üzerinden Suriye’ye geçecek.

    İngiltere'den hac için yürüyerek yola çıkan Iraklı İstanbul'da - VİDEO

    "BİR VOLKAN GİBİ İÇİMDEYDİ BU SES"

    Muhammed, kutsal topraklara yolculuğunu anlattı.

    İngiltere'de 25 yıldır yaşayan Iraklı olduğunu belirten Muhammed, "Geçen sene 1 Ağustos'ta başladım yolculuğa, inşallah gelecek hacca yetişeceğim. Tüm yolculuğu yürüyerek inşallah. İçimde evimden tüm yolu yürüyerek Mekke'ye gidebileceğimi söyleyen bir ses vardı. Bu sesi yok sayamadım. Bir volkan gibi içimdeydi bu ses." dedi.

    İngiltere den hac için yürüyerek yola çıkan Iraklı İstanbul da #1

    YOLCULUK İÇİN 2 AY HAZIRLANDI

    Muhammed, iki ay boyunca bu yolculuğa hazırlandığını ve bir İngiliz kuruluşun kendisine yardım ettiğini sözlerine ekledi.

    GÖNÜLLÜ TÜRKLER DE YARDIMCI OLDU

    Adam Muhammed’i internetten görüp eşlik etmeye karar verdiğini söyleyen Metin Ulukoç da gönüllü olarak iki günden beri yardımcı olduğunu söyledi.

    Mehmet Dikme ise Tekirdağ-İstanbul arasında Muhammed’e destek olduğunu ifade etti.


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