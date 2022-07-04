İnsan eti tadında vegan burger! Tadı merak edildi...

İsveç merkezli firmanın sadece Cadılar Bayramı'na özel ürettiği 'insan eti tadında vegan burger' ödül aldı.

İsveç merkezli "Oumph!" şirketi, çok konuşulan bir olaya imza atmıştı.

Bitki bazlı protein üreticisi Oumph!'un çıkardığı burger, 20-24 Haziran'da Fransa'da düzenlenen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde Marka Deneyimi & Aktivasyonu kategorisinde Gümüş Aslan'a uzandı.

Firma, insan eti tadındaki vegan burgeri Cadılar Bayramı için bir kereye mahsus olmak üzere ürettiğini duyurmuştu.

Üretiminin Cadılar Bayramı'ndan sonra ise durdurulduğu öğrenilmişti.

Yapılan açıklamada "Durdurulmasaydı bu ürkütücü olurdu" ifadelerine yer verilmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; insan eti fikri ürkütücü olsa da, firma aslında bu hamleyle hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulatmayı amaçladığını bildirmişti.

"İnsan etinin tadı saatlerce araştırıldı"

Oumph!'un kurucu ortağı Ankan Linden, bu burgerin merak uyandırmasını ve biraz da iğrendirmesini beklediğini söylemiş ve fikrin insanları rahatsız etmeyi amaçladığını vurgulamıştı.

Firma, insan etinin tadının "saatlerce araştırıldığını" kaydetmişti.

Ürün, fastfood zinciri Burger King ve reklam ajansı Ogilvy'nin Brezilya'da hayata geçirdiği Burger Glitch kampanyasının Altın Aslan'a ulaştığı kategoride ikinci seçildi.

"İnsanların yemek yeme şeklini değiştirmek istiyoruz"

Oumph! yöneticisi Henrik Åkerman, ödül ve çalışmalarından gurur duyduğunu söyledi.

Åkerman şöyle konuştu:

"Misyonumuz insanların yemek yeme şeklini değiştirmek. Görevimiz, bu değişimi gerçekleştirmek için yaratıcılığı bir araç olarak kullanmak. Küçük bir markayız. Bu yüzden cesur ve bazı sınırları zorlamaya hazır olmamız gerekiyor. Bence bu ödül tam da bunu yaptığımızın iyi bir örneği."

Burgerin içinde neler var?

Burgerin ise soya, mantar ve buğday proteininin yanı sıra "Bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı" ile yapıldığı öğrenildi.