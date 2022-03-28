İnsan ilişkilerinde ayetlerle emredilen 9 altın kural

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah kullarına çoğu konuda yol göstermiş, hangi durumda nasıl davranılacağını ayetlerle açıklamıştır. Peki insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl bir yol izlemeliyiz?

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle tüm zamana ve tüm insanlığa seslenmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir kitap olmasının en büyük kanıtıdır.

Aklımızda soru işareti bırakan, içinden çıkamadığımız tüm sorunlarda Ku'ran-ı Kerim'de bir karşılık muhakkak buluruz. Bizlere şifa olan yiyeceklerden, asla yenmemesi gerekenlerden Rabbimiz tek tek bahseder ve bunlarda bizim için hayırlar gizlidir.

Kur2an-ı Kerim, her konuda olduğu gibi insan ilişkileri ile alakalı hususlar da barındırır. Hucurat Suresi'nde Rabbimiz, insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl bir yol izleyeceğimizi bize bildirir. İşte hucurat suresinde bahsedilen, insan ilişkilerine yön veren 9 kural...

1-Size gelen bir haberin doğruluğunu araştırın (Hucurat 6)

Bir yakınımızla alakalı bize bir şey bildirildiğinde, önce bunun doğru olup olmadığından emin olmalıyız. Zira güven, insan ilişkilerinin altın kuralıdır.

2-Adaletli davranın (Hucurat 9)

İnsanlarla olan ilişkilerimizde daima adaletli olmalı, adaleti bir bilezik gibi kolumuzda taşımalıyız.

3-İnsanların arasını düzeltin (Hucurat 10)

Birbiriyle konuşmayan iki yakınımız varsa ve biz buna şahitsek, onların arasını düzeltmek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Allah küs olanı sevmez, bunun düzelmesine vesile olanın da muhakkak ecrini verir.

4-Alay etmeyin (Hucurat 11)

Alay etmenin ne kadar aşağılayıcı bir şey olduğunu ancak kendimize yapıldığında anlarız. Daima empati kurmalı ve asla alay etme yoluna başvurmamalıyız.

5-Birbirinizi ayıplamayın (Hucurat 11)

Tıpkı alay etmek gibi bir insanın yaptığı şeyi ayıplamak, yine aşağılamak demektir. Ve ayıpladığımız, kınadığımız şeyi bir gün yapmayacağımızın asla garantisi yoktur.

6-Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın (Hucurat 11)

Bir insan kendisine lakap takılmasından hoşlanmıyorsa ona asla iyi ya da kötü lakap takılmamalıdır. Arkasından kötü bir şekilde lakap takılıyorsa bu kul hakkıdır ve karşılıklı helalleşmeden affı yoktur.

7-Zannın bir çoğundan sakının (Hucurat 12)

Zann; bir kişi hakkında bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmak, adı üstünde zannetmektir. Olmayan bir şeyi konuşarak gıybet etmek yine kul hakkıdır ve helalleşmeden affı yoktur.

8-Kusurları ve mahremiyetleri araştırmayın (Hucurat 12)

Başkasının kusurunu ve özelini araştırmak onun mahremiyetine saygısızlıktır ve insan ilişkilerine aykırıdır.

9-Birbirinizin gıybetini yapmayın (Hucurat 12)

Hz. Peygamber (SAV) bu konuya dair hadisinde bir kişiyi kendisinde bulunan kusurlarla anmanın gıybet olduğunu, kendisinde bulunmayan bir kusuru ona isnat ederek aleyhinde konuşmanın ise iftira sayılması gerektiğini bildirmiştir.

Hz. Peygamber (SAV), gıybetin ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmesiyle de bu davranışın iğrençliğini vurgulamak istemiştir. Bu benzetmeden, ölü etinin yenilmesi gibi gıybet etmenin de haram olduğu hükmü çıkarılmıştır.

Yakın ya da uzak, tanıdığımız ya da tanımadığımız bir kimsenin gıybetini yapmak haram olarak bildirilmiştir.