İnsan yüzlü örümcek (Thomisus Onustus) nedir?

İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren Thomisus onustus türündeki örümcek, Türkiye'de 8. kez Bursa'da görüldü...

Türkiye'de bir süredir "insan yüzlü örümcek" görüldüğüne dair haberler sosyal medyada gündem oluyor.

Bursa'da Şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan vatandaş, otlar arasında gezen örümceğin insan suretine benzediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Daha önce 7 kez görüldüğü söylenen insan yüzlü örümceğe şimdi de Bursa'da rastlandı. İşte Yengeç örümceği ailesinden bir örümcek türü olan İnsan yüzlü örümcek (Thomisus onustus) hakkında merak edilenler...

KÖŞELİ YENGEÇ ÖRÜMCEĞİ

Halk arasında 'İnsan yüzlü örümcek' olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlandı.

ÖZELLİKLERİ

Bakıldığında tıpkı insan yüzünü andıran bu örümcek türü, arıları ve büyük sinekleri yiyerek besleniyor.

Thomisus onustus örümcekleri çiçekler üzerinde pusuya yatarlar. Fundalar en gözde barınaklarıdır. Aynı zamanda kuru yamaçlarda, kuru otluk alanlar gibi sıcak habitatlarda bulunurlar. R

engi çok değişkendir. Ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişir. Birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahiptirler.

Büyük Britanya'da daha çok funda (Erica tetralix ya da E. cinerea) çiçeklerinde görülürler ve burada pusuya yatarak çoğunlukla bal arısı ve iri sineklari avlarlar. Her iki cinsiyetten erginlerine mayıs ve haziran ayında rastlanır.

Dişiler yumurta kesesini fundaların çiçek başlarına bırakmak için haziran ayına kadar sağ kalırlar.