İnsanda gaz oluşmasının ve çıkan kokunun nedenleri

Yenilen ve içilen gıdaların sindirimi sırasında hazmı yapılamayan bazı maddeler gaza ve kokuya neden oluyor. Gazın oluşması, hava ve yiyecek yoluyla olmak üzere ikiye ayrılıyor.

İnsanlar bazı durumlarda gaz çıkarma durumuyla karşılaşabilir. Bir anda gelen gazın neden oluştuğu da merak edilir.

İnsanda oluşan gaz, Vedat Ozan'ın Kokular Kitabı'nda iki nedene bağlanmıştır.

Yutulan hava birinci neden olarak sunulurken, bir diğer gaz oluşma sebebi de bağırsaklarınızdaki zararsız bakteriler tarafından parçalanan hazmedilememiş yiyecek parçaları olarak açıklanır.

HAVA YUTMAYLA MEYDANA GELEN GAZ

Peki insan hangi durumlarda hava yutar? Yemek yerken veya bazı hareketler sonucu bilinçsiz yutulan havanın bilinçsiz yutulma durumları; sakız çiğnemek, şeker emmek, tütün içmek, gazlı içecek tüketmek gibi davranışlarla açıklanabilir.

Bunların yanında dişlerin arasındaki boşluklar ve fazla heyecanlı bir tipleme olmak da hava yutma nedenleri arasında yer alır.

Bu gibi durumlarda hava eğer henüz ince bağırsağa gitmemişse, ağız yoluyla da gaz çıkarmak mümkündür. Yine vücutta seyahat eden hava vücutta emilebilir fakat bir miktar da olsa kalan hava, rectum (kalın bağırsak) yoluyla dışarı çıkar.

RECTUMDAN ÇIKAN GAZ, BAKTERİYEL GAZ İÇERİYOR

Ağızdan çıkan gazla rectumdan çıkan gaz kıyaslandığında, ağızdan çıkanın daha kimyasal kompozisyonda olduğu görülürken, rectumdan çıkanın daha az atmosfer gazı ve daha fazla bakteriyel gaz içerdiği söylenebilir.

Hava yutmaya bağlı gaz bir kenara alındığında bir neden daha ortaya çıkıyor. Bir fabrika gibi işleyen insan vücudunda sindirim sistemi de bu fabrikanın bir ünitesidir.

BAĞIRSAĞIN EMEMEDİĞİ YİYCEKLER GAZA NEDEN OLUYOR

Yiyecekler mideye ulaştığında ince bağırsağa geçmeden önce amino asitlere, yağ asitlerine ve glikoza bölünür. Bağırsak duvarı tarafından emilemeyen yiyecekler kan dolaşımına giremeyince hazımsızlık meydana gelir.

Hazmedilemeyen katı ve sıvı yiyecekler, atık olarak değerlendirilir fakat atılmadan önce son kez olası sıcılar tekrar çekilmeye çalışılır.

Tam bu sırada işlemi gerçekleştiren kalın bağırsakta gaz olayı meydana gelir. Hazım işlemi gerçekleşemeyen yiyecek artıkları da bu sırada mayalanır ve bu mayalanma işlemi de gaz çıkarmanın asıl sebebidir.

"ÇIKAN KÖTÜ KOKU, EGZOZ VE BACA OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR"

'İnsan neden gaz çıkarır?' başlıklı yazısında insan vücudunu fabrikaya benzeten Ozan, "Fabrikamızın bu ünitesinin içinde aslında enzimlerin moleküler ölçekteki yiyeyceği yaktıklarını düşünürsek, çıkan kötü kokulu sonucu da egzoz veya baca gazı olarak düşünebilriiz. Bütün fabrikalarda olduğu gibi burada da bir madde parçalara ayrılmıştır ve bu işlem sırasında da bacadan duman çıkacaktır." ifadeleriyle gaz çıkarma ve koku durumunu açıklamıştır.

Çıkan gazın kötü kokulu olmasının nedeni de, 'çürük yumurta' kokusunu andıran nitrojen, metan, veya hidrojen gibi gazlarla beraber metan eiol, dimetil sülfit ve hidrojen sülfittir. Tükettiğiniz ürünlerde sülfür molekülü ne kadar yoğunsa, çıkardığınız gaz da o kadar kötü kokar.

KOKUNUN GEÇ GELME NEDENİ

Çıkan gazın kokusunun 10 ya da 20 saniye sonra gelmesinin nedeni de, kokulu moleküllerin burna ulaşma süresidir. Aslında gazla birlikte çıkarak direkt havaya karışan koku, burundaki koku alıcılarına göre değişecek şekilde geç gelebilir.

Eğer ortamdaki gazi ses hızında seyahat edebilseyd, çıkan gazla birlikte koku da direkt burun tarafından algılanabilirdi.