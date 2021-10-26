İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp? İSKİ'den şaşırtan karar

İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp? İSKİ'den şaşırtan karar

İSKİ tarafından "Suda İnsanı Kullanım Hakkı'nın" kaldırmasının ardından, insanı su hakkına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp?

Son zamanlarda gündeme gelen su faturaları ve su kesintileriyle alakalı yeni bir konu daha ortaya atıldı.

İSKİ'nin "Suda İnsanı Kullanım Hakkı'nı" kaldırdığı ve bunun su faturalarına yüzde 20 oranına yansıyacağı belirtildi.

Sosyal medyada gündeme gelen ve eleştiri alan bu konuyla ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.

Suda İnsani Kullanım Hakkı'nın ne olduğunu merak edenler, bu konuya dair net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar, "İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp?" sorusunu gündeme getirerek, araştırma yapıyor.

Peki, İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp? İşte detaylar...

İNSANI SU HAKKI NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.

"İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü. Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.