Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre hatırlayabildiğimiz en eski anı iki buçuk yaşında oluşuyor

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre hatırlayabildiğimiz en eski anı iki buçuk yaşında oluşuyor

Kanada'daki Memorial Üniversitesi'nden Carole Peterson 21 yıllık bir çalışmasıyla, insanların hatırlayabildiği en eski anının en az iki buçuk yaşında oluşabileceğini ortaya koydu.

Kanada'daki Memorial Üniversitesi'nde Carole Peterson, çocukluk amnezisi (hafıza kaybı) üzerine yapılan 10 araştırmayı ve kendi laboratuvarında 1999'dan beri toplanan verileri inceledi.

992 KATILIMCININ HATIRALARI İNCELENDİ

Araştırmada toplam 992 katılımcı yer alıyor. Bunlardan 697'sinin hatıraları, ebeveynlerininkiyle karşılaştırıldı.

Çocukluğa dair en eski anının, sanılandan daha eskiye ait olduğu ebeveynler tarafından genellikle doğrulandı.

Çalışmada çocuklarla ilk anılarının üzerinden iki ve 8 yıl sonra görüşülen bir örnek incelendi. Bulgular, katılımcıların aynı anıyı iki görüşmede de hatırlayabildiğini kanıtladı. Ancak çoğu çocuk ikincide yaşını bir yaş büyük söyledi.

''TELESKOP ETKİSİ''

Çocukluk amnezi uzmanı olan Peterson, bunun 'teleskop etkisi' yüzünden yaşandığını düşünüyor. Bu, uzun zaman önce yaşananlara bir lensten bakmak gibi bir şey. Bir anı uzaksa, teleskop etkisi onu yakın düşünmemize yol açıyor. İlk hatıraları bir yıl ileri, yani yaklaşık üç buçuk yaşında yaşanmış gibi düşündürüyor.

İNSANLAR İLK HATIRALARINDA KENDİLERİNİ DAHA BÜYÜK SANIYOR

Peterson ayrıca insanların iki buçuk yaşında oldukları zamana ait anılarının, sanılandan çok daha fazla olduğunu söyledi. Bunu iki nedene bağlayan bilim insanı, "İlk olarak, bir kişiye en eski anılarının ne olduğunu sorarak ve birkaç tane daha söylemesini isteyerek hatırlamasını sağlamak çok kolaydır" dedi ve şöyle devam etti:

''Bunun ardından daha eski anılar hatırlanmaya başlar. İkinci nedense, araştırmaya konu olduğu üzere insanların ilk hatıralarında kendilerini daha büyük olduğunu sanması.''

Araştırma bulguları hakemli bilimsel dergi Memory'de yayımlandı.