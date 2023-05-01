Kalbi ferahlatan sure.. İnşirah suresi okunuşu! İnşirah suresinin Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı.. İnşirah suresi, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan dualar arasında yer almaktadır. İnşirah suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamını sizler için derledik. İşte İnşirah suresinin okunuşu..

İnşirah suresinin Arapça okunuşu ve anlamı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır.

İnşirah suresi, Kur'an'ın 94. suresidir ve 8 ayetten oluşmaktadır. En kısa sureler arasında yer alan İnşirah suresini ezberlemek oldukça kolaydır.

İnşirah suresi insanın içindeki sıkıntılarının giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar.

Ayrıca surede, inananların karşılaşacakları sıkıntılardan dolayı ümitsizliğe düşmemeleri ve daima Allah'a güvenmeleri ifade edilmektedir.

İşte, İnşirah suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı..

İnşirah suresi Arapça okunuşu

1 - Elem neşrah leke sadrek

2 - Ve vada'na 'anke vizreke

3 - Elleziy enkada zahreke

4 - Ve refa'na leke zikreke

5 - Feinne me'al'usri yüsren

6 - İnne me'al'usri yüsren

7 - Feiza ferağte fensab

8 - Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Türkçe anlamı

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!