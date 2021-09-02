Instagram çöktü mü? Milyonlarca insanın aklında tek bir soru!

Instagram çöktü mü? Milyonlarca insanın aklında tek bir soru!

Bazı kullanıcılar Instagram'a erişim sorunu yaşarken bazıları ise sorunsuz giriş yapabiliyor. Bunun üzerine kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı.

Instagram, sosyal mecraların arasında en popüler olan ve en çok kullanılan uygulamalardan birisi.

Milyonlarca kullanıcısı olan platformda erişim sorunu yaşandığına dair şikayetler baş gösterdi.

Kullanıcıların bazıları ana sayfayı yenilemekte ve hikaye yüklemekte sorun yaşamaya başladı.

Bazı kullanıcılar ise uygulamayı sorunsuz kullanabiliyorken, "Instagram çöktü mü?" sorusu gündeme geldi.

Kullanıcılar, Instagram çöktü mü? Neden hikaye eklenmiyor? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Sorunun ABD eyaletlerinde yoğun olarak yaşandığını söylemek mümkün ancak Türkiye'de de hata görülüyor.

Kesinti şu anda hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkiliyor.