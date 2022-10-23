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    Instagram'a gelecek özellik heyecan yarattı! MSN'in nostaljik özelliği geri mi geliyor?

    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a gelecek yeni özellik büyük yankı uyandırdı. Bir dönemin popüler uygulaması olan MSN'de nulunan özellik geri mi gelecek?
    • 23.10.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 12:28
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    Instagram'a gelecek özellik heyecan yarattı! MSN'in nostaljik özelliği geri mi geliyor?

    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni gelecek özellik kullanıcıları MSN yıllarına geri götürecek gibi duruyor.

    Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram kullanıcılarına sürekli yeni özellikler sunarak popülerliğini sürdürmeyi hedefliyor.

    Bir dönemin en çok kullanılan mesaj uygulaması Windows Live Messenger veya bilinen kısaltmasılya MSN'de kullanılan bir özellik instagram için düşünülüyor.

    Instagram a gelecek özellik heyecan yarattı! MSN in nostaljik özelliği geri mi geliyor? #1

    Profile müzik ekleme özelliği

    Uygulamalara gelecek özellikleri önceden bilen ve sosyal medyada paylaşan Alessandro Paluzzi isimli kullanıcı instagrama gelecek yeni özelliği sızdırdı. İddiaya göre Instagram'da profil ekranına istenilen herhangi bir müzik eklenebilecek. Bu özellik MSN'nin en çok kullanılan özellikleri arasında yer alıyordu.

    Yeni özelliğin test aşamasında olduğu söylenirken ne zaman kullanıma sunulacağı konusu henüz netlik kazanmadı..


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