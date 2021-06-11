Instagram'da 'save a dog' paylaşımı nedir? Save a dog bağışı nasıl yapılır?

Instagram kullanıcıları bugün 'Save a dog' paylaşımlarıyla karşı karşıya geldi. Bunun üzerine kullanıcılar, Instagram'da 'save a dog' bağışı nedir, nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı.

Sosyal medya platformu Instagram'da, zaman zaman bazı konular öne çıkıyor. Bugün öne çıkan konu ise Humane Society International'ın gönderisi olan 'Save a dog' oldu.

Instagram'da 21 Haziran'daki Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'dur' demek için başlatılan 'Save a dog' bağışı yoğun ilgi gördü. Instagram üzerinden repost yaparak kampanyayı destekleyen kişiler, köpekleri kurtarmak için harekete geçti.

Haliyle bu bağışın nasıl yapıldığı birçok kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Peki Instagram'da 'Save a dog' bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM 'SAVE A DOG' NE BAĞIŞI?

Hayvanseverler, Çin’in bazı bölgelerinde devam eden ''Yulin Köpek Eti Yeme Festivali'' nedeniyle harekete geçti. Binlerce köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan kampanyaya destek çığ gibi büyüdü.

Kısa sürede hayvanları kurtarmak için gereken miktarın yarısı toplandı. İgili bağışın 21 Haziran’a kadar tamamlanması durumunda birçok köpek, festivalde satılmaktan kurtulmuş olacak.

SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kar etmeyen kuruluş olan Humane Society International'in Instagram gönderisi, rekor kırdı. Save a dog bağışı, Çin'in 21 Haziran'daki Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için kullanıcıların paylaşım yapmasını istiyor.

Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler, ilgili postu 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, Instagram hesabından paylaşabilir. Bunun yanı sıra doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Ancak nakit yardımı şuan için Türkiye’ye kapalı.