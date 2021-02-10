İnternet alışverişinde gelen hatalı ürünler için muhatap bulunamıyor

Son dönemde internet üzerinde yapılan alışverişlerde gönderilen hatalı ürünlerin sayısının artması üzerine vatandaşlar, mağduriyetlerine muhatap bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle, günlük ihtiyaçları çoğunlukla e- ticaret yoluyla karşılanmaya başladı. İnternetten satın alınan ürünlerin sayısı hızla artarken, sahte veya kusurlu ürün sayısında da artış oldu.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, satış yapan e- ticaret şirketine başvurarak mağduriyetlerinin çözülmesini talep ettiğinde alışveriş sitelerinin vatandaşları ürünlerin firmasına yönlendirmesi, sonuca ulaşılmasını zorlaştırmakta.

"AYAKKABI İSTEDİM, TERLİK GELDİ"

İnternetten yaptığı alışveriş sonrasında mağduriyet yaşadığını ifade eden Nermin Atilla, "Çok bilinen bir internet sitesinden alışveriş yapmıştım. Ayakkabı sipariş ettim, terlik geldi. Sonra alışveriş sitesine ulaştım. Site yetkilileri, sorumlunun kendileri olmadığını ve ayakkabıyı göndermeyen mağazayla görüşmemi söyledi. Ancak daha sonra mağaza yetkilileriyle de sıkıntı yaşadım. Terliği gönderip, ayakkabı elime ulaşıncaya kadar 20 gün geçti. Üstelik sonrasında gönderilen ayakkabı da sipariş ettiğim ayakkabı değildi." dedi.

SİTELER SORUMLULUK ALMIYOR

Pek çok mağazaya alışveriş siteleri sayesinde ulaşabildiklerini, fakat siteler tarafından muhataba alınmadıklarını ifade eden Atilla, "Site mağazaya yönlendiriyor. Mağaza yetkilileriyle de sorunlar yaşanıyor. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Ben internet sitesine güveniyorum, alışveriş yapıyorum. Ama o mağaza sorumluluk almıyor, alışveriş sitesi de sorumluluk almıyor. Peki vatandaş ne yapacak bu durumda?" diye konuştu.

GELEN ÜRÜNLER ORİJİNAL DEĞİL

İnternetten sipariş ettiği çantayla kendisine ulaşan çanta arasında farklılıklar olduğunu dile getiren Gizem Sert ise "Çanta siparişi vermiştim. Ürünün açıklamasında yüzde 100 deri yazıyordu. Ancak ürün elime ulaştığı zaman hem gerçek ürün değildi hem aldığım markanın çakmasıydı. Yaşadığım mağduriyete bir muhatap da bulamıyorum. Çantayı 500 TL'ye sipariş etmiştim. Firmaya ulaştım. Firma, siteye yönlendirdi. Site, ürünün firma tarafından gönderildiğini söyledi tekrar firmaya yönlendirdi. Ne yapacağımı bilmeden bekliyorum." dedi.

MARKA DEĞİL, PAZAR MALI

Verdiği kazak siparişi nedeni ile mağdur olan Şeniz Çabuk ise, "Güzel bir markanın kazağını sipariş verdim. Bırakın o kazağa o parayı vermeyi, pazardan bile böyle kötü bir kazak alamazdım. Karşımda bir muhatap da bulamadım. İnternet sitesine ulaştım. Ürünü firma gönderdiği için firmaya yönlendirdi. Mağdur oldum. Tüketici haklarına başvurmayı düşünüyorum. Çok pahalı bir kazaktı." şeklinde konuştu.

MAL KALİTESİ AYNI DEĞİL

Yaşadığı mağduriyet sonrası hukuki yola başvuracağını ifade eden Emel Dereli ise "Çok büyük olan ve herkesin alışveriş yaptığı bir internet sitesinden deri bir ayakkabı siparişi vermiştim. Ancak gelen ayakkabı deri değildi. Orijinal olmadığı çok belliydi. Sipariş ettiğim ayakkabıyla elime ulaşan ayakkabının renk tonlarında farklılıklar mevcuttu. Siteye ulaştım, site firmaya yönlendirdi. Firma hala konuyla ilgili cevap vermedi. Yaşadığım mağduriyeti hukuki yolla çözmeyi düşünüyorum." dedi.

MAĞAZA VE SİTE SATTIĞI MALDAN SORUMLU

Avukat Abdi Yaşar, mağdur olan vatandaşların e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabildiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"İnternet üzerinden alışverişlerde alıcı firma yani sağlayacağı firma ve satıcı firma doğrudan vatandaşa sorumludur. Bir sipariş verildiğinde bu siparişin 30 gün içerisinde size teslim edilmesi gerekiyor. Eğer vatandaşın eline ulaşan ürün, sipariş ettiği üründen farklı bir ürünse, bu sefer hem sağlayıcı hem de satıcının sorumluluğuna girer. Sağlayıcı size, 'Bu benim sorumluluğumda değil. Firmanın sorumluluğunda' diyemez. Çünkü en son çıkarılan yönetmeliğe göre; satıcıyla birlikte sağlayıcı da yaşanan sorunlardan sorumludur. Çünkü sağlayıcının satıcıyı denetleme yükümlülüğü bulunur. Eğer sağlayıcı, satıcıyı denetlemiyorsa burada yaşanan sıkıntının sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor."





E- DEVLET ÜZERİNDEN HAK ARANABİLİR

Mağdur olan vatandaşların e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine doğrudan başvurabileceklerini söyleyen Avukat Yaşar, dolandırıcılık söz konusu olduğunda ise vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'nde hakkını arayarak, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabileceklerini ifade etti.