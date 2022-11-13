- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nasıl öğrenilir? Türk Telekom hız testi..
İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nasıl öğrenilir? Türk Telekom hız testi..
- 13.11.2022 - 21:04
- Güncelleme : 13.11.2022 - 21:08
İnternette yaşanan yavaşlama sonrası vatandaşlar internet hızını öğrenmek için konu hakkında arama yapmaya başladılar.
Kullandığı internetin hızını öğrenmek isteyen binlerce vatandaş internet hız testi nasıl yapılır ve internet hızı nasıl öğrenilir sorularına yanıt aramaya başladı.
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası vatandaşlar internete erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. İnternet sıkıntısı yaşayan vatandaşlar internet hız testi yapmaya başladı.
İnternet hızınızı öğrenmek için test yapabileceğiniz bazı siteler bulunmaktadır. Arama motorunuza internet hız testi yazarak önerilen sitelerden internet hızınızı öğrenebilirsiniz.
TTNET kullanıcıları internet hızlarını sorgulamak için, TTNET'in kendi hız testi sayfasını kullanabilmektedir. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek internet hızınızı öğrenebilirsiniz.