İnternetin 'kokusu' yapıldı, fiyatı dudak uçuklattı! Bakın internet nasıl kokuyormuş

Berlin merkezli medya markası New Models, İnternet aslında gerçek hayat ise neden kokusunu alamıyoruz? sorusundan yola çıkarak internetin kokusunu yaptı. Peki internet nasıl kokuyor, fiyatı ne kadar?

Teknolojideki hızlı gelişim, iletişimde yeni imkanların ortaya çıkışıyla birlikte internet, neredeyse çeyrek asırdır hayatımızın bir parçası.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okulların kapatılması ve şirketlerin evden çalışma sistemine geçiş yapması ile birlikte internet kullanımı da hiç olmadığı kadar yükseldi.

Artık hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan İnternet ve onun sağladığı araçlar, kısa sürede her insanın eli kolu haline geldi. Peki İnternet aslında 'gerçek hayat' ise neden kokusunu alamıyoruz?

İNTERNER NASIL KOKUYOR?

''İnternetin kokusu mu olurmuş?'' demeyin. Popüler kültür, teknoloji ve sanat alanında çalışmalar yapan Berlin merkezli medya markası New Models, Peki İnternet aslında 'gerçek hayat' ise neden kokusunu alamıyoruz? sorusundan yola çıkarak internet kokusunun peşine düştü.

Hayatımızın en önemli teknolojik yeniliğinin duyu organlarımız tarafından nasıl algılanacağı üzerine beyin fırtınası yapan ekip, bir proje başlattı.

Akademisyenlerden tasarımcılara, internet kullanımının tecrübeli isimlerinden kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru soruldu: İnternet nasıl kokuyor?

150 DOLARA SATILIYOR

High Snobiety'nin parfüm uzmanları, Society of Scent ve New Models ile ortaklaşa olarak internet kokusundan parfüm üretti.

İlk kez HIGHArt Museum Store'da satışa sunulan internet kokusunun fiyatı ve nasıl koktuğu da ortaya çıktı.

Koku bileşenleri arasında ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin olan parfümün 15 ml'lik şişesi 150 dolar karşılığında alıcısını bekliyor.