İnternette sorun mu var? Twitter, Instagram ve Whatsapp'a erişim sorunu mu yaşanıyor?

İnternette sorun mu var? Twitter, Instagram ve Whatsapp'a erişim sorunu mu yaşanıyor?

Sosyal medya uygulamalarında ülke genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar internetin ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı.

13 Kasım 2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren ülke genelinde internet hızında bir yavaşlama yaşanmaya başladığı vatandaşlar tarafından dile getiriliyor.

Sosyal medya uygulamaları Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında bir yavaşlık yaşanıyor.

Kullanıcılar internette yaşanan bu sorunun nedenini araştırmaya başladı. Peki internet hızı neden yavaşladı? Vatandaşlar sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı.

İnternet yavaşladı mı?

Bugün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından ülke genelinde internet hızında bir yavaşlama yaşanmaya başladı. Bu sorunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.