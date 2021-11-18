İnternetten alışveriş yaparken tasarruf etmenin 11 yolu

Pandemiyle birlikte daha da artan internetten alışveriş, bazen cep yakabiliyor. Ancak internetten alışveriş yaparken tasarruf etmenizi sağlayacak bazı yöntemler var. İşte o yöntemleri sıraladık…

Son zamanlarda neredeyse bütün çevrimiçi alışveriş sitelerinde inanılmaz indirimler, büyük kampanyalar, kaçırılmayacak fırsatlarla karşılaşıyoruz.

Özellikle son iki yıldır mücadele ettiğimiz pandemi nedeniyle iyiden iyiye artış gösteren internetten alışveriş, sağladığı avantajlar sayesinde geleneksel alışverişin yerini alacak gibi gözüküyor.

İhtiyacımız olan bir ürünü, mağazaya gitmeden direkt bir alışveriş sitesinden satın almak haliyle daha cazip geliyor. İnternetten alışveriş yaygınlaştıkça, karşılaştığımız ve alışveriş yaptığımız internet sitelerinin sayısı da kaçınılmaz olarak artıyor.

Ancak çoğu kişi, internetten alışveriş sitelerinin büyülü dünyasına kapılarak dikkat etmeleri gereken durumları gözden kaçırabiliyor. Ayrıca alışveriş yaparken tasarruf etmelerini sağlayacak tüyolardan da bir haber olabiliyor.

Evet, yanlış duymadınız. Birkaç tüyo sayesinde sadece biraz sabrederek internetten alışveriş yaparken büyük oranda tasarruf elde edebilmek mümkün. İnternetten alışveriş yaparken tasarruf etmek için unutmamanız gereken ilk ve en önemli şey sabırlı olmak!

İhtiyacınız olan ürünü arama motoruna yazdığınızda karşınıza ilk çıkan alışveriş sitesinden almak hızlı bir yöntem olabilir. Ancak bu eylem, tasarruf etmenizi sağlamayacaktır.

Bu nedenle internetten alışveriş yaparken büyük indirimler ve kampanyalardan faydalanabilmek için aşağıda sıraladığımız önemli tüyoları aklınızda bulundurmakta fayda var.

Peki internetten alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? İşte internetten alışveriş yaparken tasarruf etmenizi sağlayacak 11 tüyo…

ALIŞVERİŞ SİTELERİNE GİZLİ MOD İLE GİRİN

Dinamik fiyatlandırma, her kullanıcıya alışkanlıklarına göre farklı fiyatların sunulduğu ve her e-ticaret sitesinde özgün olarak geliştirilmiş bir tür algoritmadır.

Eğer indirimleri takip etmiyor, ilk gördüğü ürünü satın alıyor ve kampanyalardan yararlanmıyorsanız sistem size fiyatları olduğu gibi sunar. Bu nedenle bir arkadaşınız ile aynı ürünü farklı fiyatlardan almanız mümkün.

Dinamik fiyatlandırma sisteminden kurtulmak için göz atma geçmişinizi ve çerezlerinizi temizleyin. Sosyal medya hesaplarınızdan çıkış yapın ve alışveriş sitelerini gizli mod ile ziyaret edin. Böylece dinamik fiyatlandırmanın üzerinizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmiş olursunuz.

GÜVENDİĞİNİZ SİTELERİN BÜLTENLERİNE ÜYE OLUN

Kullanıcıların birçoğu, internetten alışveriş yaptığı sitelerin e-posta bültenlerine üye olmaz. Ancak bültenlerde kullanıcılara birçok kampanya ve indirim sunulur.

Hatta birden fazla e-posta adresi ile kaydolarak birden çok kampanyayı birleştirip daha fazla tasarruf etmeniz mümkün. Bu nedenle ücretsiz bülten aboneliklerini kaçırmayın.

Bültenlerin yanı sıra, ürünlerde bulunan fiyat alarmlarını da kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir ürünü takibe alarak fiyatında bir değişiklik olduğunda ya da ürün ile ilgili bir kampanya ya da indirim olduğunuzda bir e-posta ile durumdan haberdar olabilir ve büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

ÖDEME YÖNTEMİ KAMPANYALARINI TAKİP EDİN

Artık özel çevrimiçi ödeme yöntemlerine yapılan kampanyalar da banka ve kredi kartlarına yapılan özel kampanyalara dahil oldu.

‘’Kartınızı kaydederseniz’’, ‘’şu ödeme sistemine kaydolursanız’’, ‘’bu yöntem ile öderseniz’’ gibi pek çok farklı ödeme yöntemine sunulan kampanya ve indirimleri takip ederek büyük oranda tasarruf sağlayabilmeniz mümkün.

İNDİRİM REKLAMLARINA İNANMADAN ÖNCE ARAŞTIRIN

Bazı dönemlerde sosyal medya başta olmak üzere pek çok farklı mecrada, internetten satış sitelerinin cazip reklamlarıyla karşılaşırsınız. Ancak her reklam vadettiği fırsatı sunmaz.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda, reklamda gördüğünüz ürünü farklı alışveriş sitelerinde aratın ve fiyat durumunu inceleyin. Böylece gerçek bir fırsat olup olmadığını anlamış olursunuz.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ GÜNÜNÜZÜ DOĞRU SEÇİN

İnternetten alışveriş siteleri, bazı stratejik günlerde özel indirim ve kampanyalar sunar. Pazartesi sendromu yaşayanlara alışveriş kuponu, hafta sonu kitap okumak isteyenlere cuma indirimleri, hafta ortası fırsatı çarşamba kampanyası, ay ve gün uyumlu süper indirimler gibi farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenle alışveriş yaparken ilk ve en önemli kuralı asla unutmayın. Yani aceleci davranmayın, sabırlı olun ki böyle fırsatları takip ederek indirimli ürünleri yakalayın!

ÜRÜN TERCİHLERİNİZİ ÖNCEDEN BELİRLEYİN

Her farklı ürün grubunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Ancak pek çok kullanıcı, baştan çıkarıcı kampanyaların büyüsüne kapılarak bu noktaları gözden kaçırabiliyor.

Örneğin; bir kıyafetin bedeninin yanı sıra kalıbı da önemlidir, teknoloji ürünlerinin batarya gücü, en az diğer özellikleri kadar önem arz eder, ayakkabının suya dayanıklılığı, ekranların çözünürlük kalitesi, mutfak eşyalarının makinede yıkanması gibi pek çok farklı detay, aldığınız ürünün kullanım ömrünü direkt olarak etkiler.

Bu nedenle ileride iade işlemleri ile uğraşmamak için alacağınız ürünün tüm özelliklerini detaylarıyla incelemenizde fayda var.

FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİTELERİNİ KULLANIN

Ülkemizde de sayısı giderek artan fiyat karşılaştırma siteleri, aradığınız ürünü tüm alışveriş sitelerinde tarayıp size en uygun fiyat seçeneklerini sunuyor.

Fiyat karşılaştırma siteleri yalnızca fiyat seçeneklerini sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kampanyaları, satıcıları, ödeme avantajlarını ve bir ürünün aylar içinde yaşadığı fiyat değişimlerinin istatistiklerini bile gösterebiliyor.

ALMAK İSTEDİĞİNİZ ÜRÜNLERİ SEPETİNİZDE TUTUP TAKİP EDİN

Almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyip birkaç gün bırakın ve satıcının o ürünlere indirim ya da kampanya sunmasını bekleyin.

Siz ürünü sepete eklediğiniz zaman satıcı bunu görür ve siz almadıkça, almanız için farklı fırsatlar yaratır. Her zaman işe yaramasa bile en azından kendinize diğer internetten alışveriş sitelerini incelemek için zaman yaratmış olursunuz.

SATICILARIN PROFİL VE PUANLARINA DİKKAT EDİN

İnternetten alışveriş sitelerinde satılan ürünler, kullanıcılara ya sitenin kendisi tarafından ya da sitede bulunan bir satıcı tarafından sunulur. Farklı bir satıcıdan ürün alıyorsanız, satıcının profilini ve puan durumunu incelemeden alışveriş yapmaya kalkışmayın.

Satıcı mesajlara cevap veriyor mu, adres ya da telefon bilgisi var mı, ürün iyi ama satıcı kaynaklı sorunlar mı var gibi pek çok önemli detayı, satıcının profil sayfasından ve kullanıcı puanlarından öğrenmek mümkün.

YORUMLARIN HEPSİNE GÜVENMEYİN

Tüm internetten alışveriş sitelerinde, ürün hakkında yapılan yorumların olduğu bir bölüm vardır. Bu bölümdeki yorumlar, ürün hakkında yanıltıcı bilgiler veriyor olabilir.

Bazı kullanıcılar aldıkları ürünleri nedensiz olarak övme ya da yerme eğilimi gösterebilir. Hatta bazı yorumların sahipleri, ürünü satın almamış bile olabilir. Bu nedenle okuduğunuz bir yorum ile ürüne güvenmeyin ya da üründen soğumayın.

Farklı internetten alışveriş sitelerinde, aynı ürün hakkında yapılan yorumları inceleyerek daha sağlıklı bilgiler elde edebilirsiniz.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNDE GERİ ÖDEME TALEP EDİN

Alışveriş sitelerindeki farklı satıcıların ürünlerinde olmasa da alışveriş sitesinin kendi adına sattığı ürünlerde yapılan fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edebilmeniz mümkün.

Geri ödeme talep etme süresi yaklaşık bir haftadır. Bu süre içerisinde satın aldığınız üründe, büyük oranda bir indirim olduysa müşteri hizmetleri ile iletişime geçip söz konusu fiyat farkının size iade edilmesini isteyebilirsiniz.

Uzun lafın kısası, ünternetten alışveriş sitelerinin büyülü dünyasına kapılarak alışveriş yapmadan önce anlattığımız tüyoları göz önünde bulundurmanızda yarar var. Kampanya ve indirim fırsatlarını takip ederek, sabırlı olarak ve detaylı incelemeler için vakit ayırarak alışverişiniz sırasında büyük oranda tasarruf etmeniz mümkün.