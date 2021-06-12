İntizar ne demek? TDK intizar kelimesinin anlamı

İntizar ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK intizar kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki intizar ne demek, ne anlama gelir? İşte intizar kelimesinin anlamı..

Gündelik hayatta sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkan intizar, uzun yıllardan beri dilimizde yer alıyor.

İntizar kelimesi Arapça kökenli olarak farklı anlamları üzerinden Türkçede ele alınabilmektedir. Son dönemlerde ise pek çok insan tarafından merak edilen sözcükler arasında geliyor. Peki, İntizar ne demek? İntizar nedir? İntizar TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Arapça kökenli intizar kelimesi, son dönemlerde ise pek çok insan tarafından merak edilen sözcükler arasında geliyor. İntizar ne demek, ne anlama gelir gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki intizar kelimesinin anlamı nedir? İşteTDK'ya göre intizar anlamı..

İNTİZAR NE DEMEK? TDK İNTİZAR KELİME ANLAMI

TDK'ya göre intizar kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır:

- Bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme ile beraber birinin gelmesini beklemek.

- Beddua, ilenme ve inkisar.

‘''Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti.'' Y. K. Karaosmanoğlu

İNTİZAR NEDİR?

İntizar sözlüğü Arapça kökenli olarak beddua ya da ilenme gibi anlamlara gelse de daha çok diğer anlamı ile kullanılmaktadır. Bu doğrultuda herhangi bir durumun olmasını beklemek ya da bir kişiyi beklemek şeklinde anlaşılabilmektedir.

Özellikle yazılı kaynaklarda ve pek çok edebi eserde karşılaşılan bir sözcüktür. Bu doğrultuda intizar ile beraber intizar etmek gibi değişik türemiş kelime grupları da yer almaktadır.