İranlı heykeltıraş tek tekerli motosiklet yaptı

Van'a 3 yıl önce yerleşen İranlı heykeltıraş, hurdacılardan topladığı malzemelerle tek tekerlekli motosiklet yaptı. Heykeltıraşın yaptığı motosiklet vatandaşların ilgisini çekti.

Van'a 3 yıl önce gelen heykeltıraş Ali Motei (51), hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor.

2007'de İran'dan ayrılıp, Irak'a yerleşen Motei, 2017'de Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.

Tuşba ilçesinin Selimbey Mahallesi'nde kiraladığı evde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İranlı heykeltıraş Motei'nin yaptığı metal heykellere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Metal heykel yapımı, kaynakçılık ve asansör tamirciliği yapan Motei’nin hurdacılardan topladığı malzemelerle ürettiği tek tekerlekli motosiklet ise görenleri şaşırtıyor.

Sağlam bir motosiklet satın alarak motor aksamını kullanan Motei, borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağladı ve 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı.

Hazırladığı düzenek sayesinde motorun hareket etmesini sağlayan Motei, kent sakinlerinin meraklı bakışları arasında test sürüşünü gerçekleştirdi.

Motei'nin motosikletini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, alkışlarla karşıladı.

İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor İZLE

TEK TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLE TEST SÜRÜŞÜ

Türkçe'yi az bildiğini için kendi dili olan Soranice konuşan Ali Motei, "Temin ettiğim demir parçalarıyla ile bu motosikleti yaptım. Her bir parçası farklı bir yerden geldi. Vanlılar görünce çok şaşırıyor. Saatte 57 kilometre hız yapıyor. Amacım biraz daha geliştirmek. İnsanların ilgisinden de memnunum. Ayrıca kurduğum atölyede, hurdacılardan topladığım atık malzemelerle metal heykeller yapıyorum. İşimden çok memnunum. Destek olursa yaptığım motosikleti daha da geliştireceğim." dedi.