İranlılar, Şeb-i Yelda'yı Van'da kutladı

En uzun gece kutlaması olan Şeb-i Yelda'yı Türkiye'de geçiren İranlılar, kaldıkları otelde Azerice ve Farsça müziklerle düzenlenen eğlenceye katıldı.

İran takviminde sonbaharın sona erdiği ve kışın başladığı 'Azer' ayını 'Dey' ayına bağlayan 21 Aralık gecesi, Şeb-i Yelda olarak anılıyor.

Şeb-i Yelda için İranlılar her yıl kutlama yapıyor.

İranlıların bayram havasında kutladıkları Şeb-i Yelda, aile üyelerinin bir araya geldiği, sıcak ilişkilerin kurulduğu ve samimiyet ortamının geliştiği bir gelenek olarak devam ettiriliyor.

İRANLI USULÜNE GÖRE SERVİS YAPILDI

Van'a gelen İranlılar da, konakladıkları otelde Şeb-i Yelda’yı kutladı. İranlıların kaldıkları otelde gece için hazırlanan ve gecenin olmazsa olmazı olan nar, karpuz, İran tatlı hurması gibi meyve, çerez ile İran'a özgü pasta çeşitleri ikram edildi.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİLER

İran'lı turistler, bol bol hatıra fotoğraf çekip, daha sonra çalınan Farsça ve Azerice müzik eşliğinde eğlendi.

Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen İranlılar, ülkelerinde halkın, yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda'nın insani ilişkilerin artmasına vesile olacak bir gelenek haline getirildiğini, bunun geçmişle bugünü birbirine bağlama konusunda önemli role sahip olduğunu anlattı.

GELENEK, ÖRF, ADET OLARAK KUTLANIYOR

Şeb-i Yelda'nın Farsça en uzun gece anlamına geldiğini belirten Yunus Yüksel, "Bu gece bütün gecelerden bir dakika daha fazla ve en uzun gecenin son günü olduğu için İran'da gelenek, görenek, örf adet olarak kutlanır. Biz de bu kutlamayı aynı düzeni kurarak kutladık. Kendi ülkelerinde nasıl kutlamayı yapıyorlarsa burada da aynı şeyi yaptırdık. Şeb-i Yelda için en önemli şey olmazsa olmazı olan karpuz ve nar. İran geleneğine göre herkes ailenin en büyüğünün evinde toplanır ve orada yiyecekler koyarlar. Çerezler, meyveler bunun içinde karpuz ve nar da var. Bunları bıraktıkları zaman geceyi sohbet ederek güzel bir şekilde geçirirler." dedi.

























