İranlılar Van'a akın etti: 4 günlük tatilde mağazalar doldu Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

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İHA

İranlıların ülkelerindeki 4 günlük tatil, Vanlı esnafın yüzünü güldürdü.

Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van’a gelen İranlı turistler, 4 günlük tatilde de can suyu oldu.

Gün boyu cadde ve sokaklarda gezerek Van’a canlılık katan İranlı turistler, gündüz mağazalarda alışveriş yapmanın tadını çıkarıken gece ise eğlence merkezinde gönüllerince eğleniyor.

Esnafın 12 ay talebi

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden esnaf ise bu durumun iyi değerlendirilmesi ve İranlı misafirlerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söylediler.

İranlı turistlerin Van için can suyu olduğunu belirten esnaf, bu durumun sadece yılın belli aylarında değil 12 aya yansımasını arzu ettiklerini söylediler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)