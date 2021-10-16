İran'dan gelen turistler sayesinde Van'da oteller yüzde 90 oranında doldu. Bol bol alışveriş yapan turistlerle esnaf yakından ilgilenirken, gelenler kenti gezmeyi ihmal etmiyor.

Koronavirüs aşısının yapılmaya başlaması ile birlikte ülkeler arası sınır kapıları açılmaya başladı.

Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta araç ve yaya trafiğine açıldı.

Ancak iki tarafta vaka sayılarının artmasının ardından 16 Eylül'de kısmı olarak açılan sınır kapısı, 9 Ekim'de tamamen açıldı ve geçişler serbest hale geldi.

Bu açılmanın ardından İranlılar, Van'a akın etmeye başladı. İran'dan gelmek isteyen tursitler, 72 saat içinde alınan PCR testi ile giriş yapabiliyor.

Sını kapasından oldukça kalabalık bir şekilde geçen İranlılar, Vanlı esnafın yüzünü güldürdü.

ESNAF TURİSTLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gelen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, giyim malzemesi satan mağazalarda alışveriş yapıyor. Pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan Van esnafı gelen turistlerle yakından ilgileniyor.

İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisini canlandırırken, özellikle pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerdeki doluluk oranı, yüzde 90'a yükseldi.

2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

İranlılar Van'a akın etti: Otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı VİDEO

"SINIR KAPISI AÇILDI, ORAN YÜZDE 90'A ÇIKTI"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın uzun süre sonra yaya ve araç trafiğine açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüsle birlikte ilk kapatılan gümrük kapısı, İran Gümrük Kapısı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs Kapıköy Gümrük Kapısı tek taraflı olarak açıldı.

Ancak İran'da vakaların yüksek olması nedeniyle kapı açılmadı. Otellerdeki doluluk oranımız pandemi sürecinde yüzde 20'lerde iken, bir hafta önce sınır kapısının tamamıyla açılmasıyla birlikte bu oran yüzde 90'a ulaştı. İran'da aşılama oranı şu an çok yüksek.





"BAYRAM SEVİNCİ YAŞADIK"

En son aldığımız bilgilere göre İran'da günlük 1,5 milyon kişi aşılanıyor. Aşılama oranının yüksek olması vaka oranını da düşürdü. Bunun üzerine 9 Ekim itibarıyla İran tarafı sınır kapısını tamamıyla açtı. İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisine canlılık getirdi. Yüzde 100 dolu olan otellerimiz var. Bu Van esnafımız için sevindirici bir durum.

Çünkü İranlılar sadece turizm ve tatil için gelmiyor, aynı zamanda alışveriş için de geliyorlar. Bu bize bayram sevinci yaşattı. İran vatandaşları Van için can damarı diyebiliriz. İran halkının çoğu da kapının açık olduğunu bilmiyor. Şu an tamamen açık. Gelsinler, onlara hizmet için bekliyoruz."





"KÜLTÜRLERİMİZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

İran'dan kalabalık bir kafile ile gelen bir acentanın genel müdürü ve Haldi Otel’in İran satış bayisi Vahit Mustabi ise, Van'ı çok sevdiklerini anlatarak, "Van bize çok yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın.

Pandemi nedeniyle sınır kapıları kapalı oldu, buraya gelemedik. Şu an kapılar açıldı. Bizler de geldik. Kaldığımız otel bize çok iyi hizmet veriyor" diye konuştu.

İran'ın Tebriz kentinden gelen Leyla Gülizade de 3 günlük tatil için geldikleri Van'da tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ve bu arada alışveriş yaptıklarını söyledi. Van'daki esnaf İranlı turistlerin gelişi ile birlikte kentin ekonomisinin canlandığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.