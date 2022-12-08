İŞ BULMAK İÇİN TESİRLİ DUA! En etkili kariyer, başarı ve terfi duaları

İş arama sürecinde olan ve iş bulmak için dua etmek isteyen pek çok vatandaş "İş bulmak için tesirli dualar neler?" sorusunu sorguluyor. İşte en etkili kariyer, başarı ve terfi duaları...

Kariyerinde daha da ilerlemek isteyen, başarıya ulaşmak isteyen pek çok kişi tarafından "İş bulma duaları" sorgulanıyor. İş bulma dualarının Arapça ve Türkçe okunuşu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki en etkili kariyer ve başarı duaları neler?

En etkili iş bulma ve kariyer duaları!

Allahümme hirli vahterli.

Anlamı: Allah'ım yapacağım her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı bana seç ve en hayırlısını nasip eyle. (Duanın belli bir okunuş sayısı yoktur. Fakat iş aradığınız dönem boyunca sıklıkla okumanız tavsiye edilmektedir.)

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah.

Anlamı: Muhammed ve ehline salat eyle. Çok fazla sıkıntım var, bana destek ve yardımcı ol Ya Rasulullah. (Bu bir Salavat-ı Şerifedir. Cuma günü okunması gerekir. Her Cuma 100 kez okunursa, hayırlı bir iş sahibi olunur. Aynı zamanda bir iş sahibiyseniz de, işinizin hayırlı şekilde sürmesi amacı ile de okuyabilirsiniz.)

Malikü'l mülki tü'til mülke.

Anlamı: Mülkün gerçek sahibi, o mülkü verendir. (İş aradığınız süreç boyunca mümkünse her gün 1150 kez okunması gerekir. Bu duayı her gün 1150 kez okuyan kimseler, hayırlı bir iş bulabilirler.)

Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda.

Anlamı: Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla. (Bu dua günde 70 kez okunursa Allah'ın yardımı ile hayırlı bir iş bulacaktır.)

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allah ümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu.

Anlamı: Allah'ım sana malımı, nefsimi ve dinimi emanet ediyorum. Allah'ım hükmüne beni razı kıl, bana mübarek etki, tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla. (Peygamber Efendimizin işsiz kalıp, dara düşenlere okuması için tavsiye ettiği bir duadır. Herhangi bir okunma miktarı yoktur. İş görüşmesine giderken, evden çıkarken ya da kalbiniz ne zaman ihtiyaç duyuyorsa, okuyabilirsiniz.)

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. (Bu dua 9 gün boyunca kesintisiz olarak, sabah namazı kılındıktan sonra 3 kez okunmalıdır. Duanın ardından Peygamber Efendimize 3 kez salatü selam getirmelisiniz.)

Allahü yü'ti mülkehu men yeşa.

Anlamı: Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder. (İş bulmak amacı ile 990 kez okunması tavsiye edilmektedir.)

Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin.

Anlamı: Bu duanın da belli bir okunuş miktarı bulunmamaktadır. Hayırlı bir iş bulup, helal bir kazanç elde etmek isteyen kimseler, bu duayı her gün okuyarak dualarını edebilirler.