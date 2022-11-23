İş görüşmesine giderken bu ayakkabıları giyin, pozisyonu kapın!

İş görüşmesine giderken, kılık - kıyafetinize önem vermeniz gerekiyor. İlk izlenim için görselliğiniz etkileyeci olursa, işi kapma potansiyeliniz de yükselebilir.

İş bulmak için iş arama süreci, zor ve sabır gerektirir. Bu süreci sabırla ve kararlılıkla atlatmak oldukça önemli.

Sık sık başvurular yapmak ve görüşmelere gitmek gerekiyor. Her görüşme olumlu sonuçlanmayabiliyor ancak bu tecrübe kazanmanıza katkı sağlayacaktır.

İş görüşmesine giderken güzel bir CV hazırlayın vce dosyanız özenli olsun.Kendinizden de emin olun.

Sık ve güzel giyinmeye çalışın çünkü ilk izlenimde görsellik çok etkileyicidir.Temiz ve bakımlı biri, her zaman için ilk tercih olacaktır.

Sık bir elbise tercih edin ve bu elbisenin resmiyet açısından "siyah" olmasına özen gösterin. Temiz bir elbise olsun.

Saçlarınızı özenle yapın, traş olun, makyajınız düzgün olsun.. Kadın erkek farketmeksizin bu detaylar oldukça önemli.

Giydiğiniz elbise ya da takımın altına güzel bir ayakkabı seçin. Dik duruşunuzun göstergesi olan ayakkabılar, önemli bir detaydır.

Özellikle kadınların rahat edemeyecekleri ya da düşmelerine neden olabilecek kadar yüksek topuklulardan kaçınmaları gerekir.

Ayrıca çok parlak renkli ya da çok süslü ayakkabılar da yine dikkat dağıtabileceği için uygun seçimler arasında yer almaz.

Peki, Kadınlar hangi ayakkabıları tercih etmelidir? İşte detaylar...

İşte seçmeniz gereken ayakkabılar!

Abartılı olmayan, klasik ve az topuklu ayakkabılar iş görüşmesi için çok uygundur. Kaymaz tabana sahip bu ayakkabıların topuğu alçak olduğu için görüşmenizde kendinizden emin bir şekilde yürüyebileceksiniz. Sade ve göz yormayan bir sıklık, herkes için daha çekici olacaktır.

Bilek kısmına kadar bantlı olan ve yine yüksek topuklu olmayanlar ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Bu ayakkabılar rahat yürümenize yardımcı olur. Göz yormaz ve bilekten bantlı olduğu için sık durur.

Siyah kadar ten rengi ayakkabılar da iş görüşmeleri içn uygundur. Yine yüksek topuk olmayacak şekilde seçeceğiniz bu ayakkabılar, giyeceğiniz kıyafet için kurtarıcı olacaktır. Üstelik her kıyafete de uyabilir.

Eğer başvurduğunuz pozisyon iddialı ise yüksek topuk bir ayakkabı tercih edebilirsiniz. Ancak öncesinde mutlaka alıştırma yapın. Özellikle daha önce giymediyseniz, düşmemek için iş görüşmesine kadar evde deneyin.