İş için gittiği Japonya'da aşık oldu: Düzce'de evlendi

Kilometreler aşklarına engel olamadı, biri Türkiye'den diğeri Yeni Zelanda'dan Japonya'ya gitti, tesadüfen tanışmalarının ardından evlilik kararı aldılar...

Düzce'de yaşayan, 2018 yılında iş arayan İsa Bozak, iş ilanlarına bakarken Japonya'da bir Türk şirketinin aşçı aradığını görünce başvuru yaptı. Başvurusunun ardından Japonya'ya giderek çalışmaya başlayan İsa Bozak, Yeni Zelanda'dan Japonya'ya eğitime gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı.

13 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ DÜZCE'YE DÜĞÜN YAPMAYA GELDİLER

Çift tanışmalarının ardından daha sık beraber vakit geçirmeye başladı. Koronavirüs zamanında da birbirlerine destek olup hayatlarını birleştirmeye karar veren çift, 2023 yılında Japonya'da dünyaevine girdi.

Çift, Türkiye'de düğün yapmak istedikleri için Japonya'ya 13 bin kilometre uzaklıkta bulunan Düzce'ye gelerek düğünleri için hazırlığa başladı.

Çift hazırlıkları tamamlamalarının ardından Beyköy yolu üzerinde bulunan kır bahçesinde Türkiye ve Japonya bayraklarının asarak düğünlerini gerçekleştirdi. Düğüne gelen davetliler Hiroe Ohashi'ye ilgi gösterirken, Japonya'dan Türkiye'ye gelen ailesi de düğün salonunda oyunlar oynadı.

''EŞİM TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÜLKEYİ ÇOK SEVDİ''

Damat İsa Bozak (41), çalışmak için gittiği Japonya'da Hiroe ile tanışıp evlendiklerini söyleyerek, "Ben yaklaşık 8 yıldır Japonya’da yaşıyorum. Orada Türk şirketi vardı. İnternetten üzerinden beni gördüler. Aşçılar sitesinde üyeliğim vardı. Oradan beni görüp Japonya’da işe aldılar. Tüm evraklarımı hazırdı ve aşçı olarak oraya gittim. Japonya’yı çok seviyorum.

Orada eşimi tanıdım. Bize eğitim vermek için Yeni Zelanda’dan geldi. Resmi olarak biz 2 yıldır evliyiz. Türkiye’ye düğün yapmak için geldik. Eşim Türkiye’ye gelmeden ülkeyi çok sevdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerini çok seviyor. İlerleyen yıllarda burada kendi işimizi kurup Ege’de yaşamak istiyoruz. Çünkü Ege çok daha güzel bir bölge" dedi.

''AŞKA İNANAN BİRİSİ DEĞİLDİM''

Bozak aşka inanan birisi olmadığını ifade ederek, "Aslında çok klişe olacak ama aşka çok inanan birisi değildim. Gerçek aşk Allah’a olan aşktır. Ama ben eşim için çok dua ettim. Onun için niyet ettim ve çok istedim. Eşimle beni tanıştıran arkadaşımın sayesinde 2 ay sadece telefonla görüştük. Sonra eşim Yeni Zelanda’dan geldi. Sonra 20 gün içerisinde nikah masasına oturduk.

''HAYATI DOLU DOLU YAŞIYORUZ VE KARAMSARLIĞI SEVMİYORUZ''

Bizim için hızlı bir şey oldu. Bir kızım var 10 aylık ve adını Evren koyduk. Şu anda çok mutluyuz. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz ve karamsarlığı sevmiyoruz. İkimizin enerjisi de çok yüksek. Yüzde 90 uyumluluğumuz var. Bu yüzden Japonya’yı çok seviyorum. Hem orada hem de burada yaşamak istiyorum. Benim kızım yarı Türk yarı Japon olacağı için Türk kültürünü de görmesini istiyorum. Hem orada hem burada bir iş kurup gidip gelmeli şekilde hayatımızı devam ettirmek istiyorum" dedi.,

''AİLEM MUHAFAZAKARDIR AMA AÇIK GÖRÜŞLÜDÜR''

Damat Bozak, eşi Hiroe'nin müslümanlığı araştırdığını belirterek, "Ailem muhafazakardır ama açık görüşlüdür. Yani yabancılara karşı öyleler. Benim eşim Japon ve şu anda kendisi hristiyan. Müslümanlığı şu anda kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Dinimizi biliyorsunuz zorlama yok.

Bu yüzden eşimde göreceğim ve bakacağım sonra geçiş yapacağım diyor. Bizim dinimizde zaten zorlama yok. Ona tamamen senin özgür iraden dedim" dedi.

''ONA AŞIK OLDUM VE ONUNLA EVLENDİM''

37 yaşındaki gelin Hiroe Ohashi Yeni Zelanda'da bir şirkette çalıştığını ve Japonya'ya da eğitim için gittiğinde eşi ile tanıştığını belirterek, "Yeni Zelanda’dan Japonya’ya çekirdek kliniğine geldim. Yurt dışında yönetim eğitimleri veriyordum. Japonya’da bir arkadaşım beni İsa ile tanıştırdı. Önce iletişim kurdum. Onu tanımaya çalıştım. Korona virüs geldi.

Ben o zaman Covid-19 oldum. O zaman birbirimize daha çok değer verdik. O zamanlar harikaydı bana destek verdi. Onun gerçekten iyi bir insan olduğunu düşündüm. Yeni Zelanda’da iş yapmayı düşünüyordum. Ya oraya gidecektim yada Japonya’da kalacaktım. Japonya’da kalma konusunda biraz endişeliydim. Ama onun sayesinde Japonya’da kaldım. Ona aşık oldum ve onunla evlendim" ifadelerini kullandı.

''BURASI ÇOK GELİŞMİŞ BİR ÜLKE''

Ohashi Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyerek, "Burası düşündüğümden daha fazla güzel. Burası çok gelişmiş bir ülke. Bence burası çok çeşitli insanların olduğu bir yer. Çünkü çok farklı bir ülke. Kafam çok karıştı. İnsanları çok sıcak. Nazik ve çok yardım severler. Tam bir aile gibi yaklaşıyorlar.

''BURADA YAŞAMAK İSTİYORUM''

Bana çok yardım ettiler. Burada yaşamak istiyorum. Japonya’da Tokyo’da kocamın bir işi var. O işi gelecekte Türkiye’de yapabilirsek iyi olacak. Burada birlikte bir işe başlamak güzel olur diye düşünüyorum" dedi.

Gelin Hiroe'nin annesi Hiromasa ve babası İkuko Ohashi ile arkadaşlarının, düğünde erik dalı oynamak için diğer oynayanları izledikten sonra oyuna katıldıkları görülürken, gelin Hiroe ile eşi İsa Bozak da beraber horon oynadı.