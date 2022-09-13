İşbir Sentetik, Enerji Krizine Çözümüyle Avrupa’nın Gündeminde!

Enerji krizi bütün dünyada soğuk yüzünü gösterirken GES yatırımı olan şirketler önemli bir avantaj yakaladı.

İhtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 26’sını GES’ten karşılayan İşbir Sentetik, Avrupa’nın dikkatini çekti. İşbir Sentetik, 2023 yılının ilk yarısında devreye alacağı 10 MWp gücündeki yeni GES yatırımı ile ihtiyaç duyduğu enerjinin % 55’ini kendisi üretiyor olacak.

İşbir Sentetik’in bu başarısı Avrupa basınında gündem oldu. Euronews, Latinpost, The London Economic, Californiaa Herald, The American Reporter, Estrella, El Mundo Financiero ve daha pek çok basın kuruluşu, İşbir Sentetik’in başarısını manşete çekti.

Pandemi sürecini fırsata çevirerek Big Bag pazarının en önemli oyuncusu olan İşbir Sentetik, doğa dostu ambalaj ile de fark yaratıyor. 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan İşbir Sentetik, sektörde Avrupa’nın en önemli üretim partnerlerinden biri.

İHTİYAÇ DUYDUĞU ENERJİNİN YÜZDE 55’İNİ GES’TEN KARŞILAYACAK!

Bütün dünyayı yakından etkileyen enerji krizi üretim maliyetlerinde yol açtığı artış nedeniyle şirketleri de derinden etkiliyor. Bu süreçte Güneş Enerji Sistemleri (GES) başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırımı olan ülke ve şirketler büyük bir avantaj yakalamış durumda.

4 kıtada 40 ülkeyi ihracat yapan İşbir Sentetik, yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Tüketiminin yıllık ortalamada % 25- %26’sını GES ile ürettiği elektrikten karşılıyor. Böylece GES yatırımları İşbir Sentetiğin fark yaratan gücü oldu. GES yatırımlarıyla enerji tasarrufunda önemli bir avantaj yakaladı.

GES yatırımlarına devam eden İşbir Sentetik, 2022 yılında 304,000 m2 arazi satın alarak önemli bir adım attı. Arazi üzerinde 10 MWp daha GES yatırımı için izinler alındı. Mevcut 10 MWp gücündeki GES yatırımına ilave olarak 10 MWp gücünde yeni GES yatırımı 2023 yılının ilk yarısında devreye girecek. Böylece İşbir Sentetik, ihtiyaç duyduğu enerjinin % 55’ini kendisi üretiyor olacak.

DOĞA DOSTU AMBALAJ İLE AVPURA’DA ÖNE ÇIKIYOR!

Diğer yandan özellikle Avrupa ülkelerinde yükselen çevre farkındalığına bağlı olarak plastik kullanımı sınırlandırılıyor. İngiltere, Nisan 2022’den itibaren %30 plastik vergisini yürürlüğe koydu. Diğer Avrupa ülkeleri de yakın zamanda sırasıyla bu vergilendirme politikasını uygulayacak.

İşbir Sentetik, Avrupa’da yükselen çevre farkındalığına uygun olarak daha çevreci ambalaj üretimine yoğunlaştı. Yeşil mutabakat çerçevesinde; satış öncesi ortaya çıkan üretim artıklarının en az %30 oranında üretimde yeniden kullanılmasıyla ilgili çalışmalar AR-GE Merkezi’nde yürütülüyor. Üretimde, yeniden dönüşüme uygun malzemelerin kullanımına önem veriliyor.

İşbir Sentetik, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra, ‘doğa dostu üretim’ mottosuyla daha az karbon izi bırakılmasını sağlayarak pazarda farklılaşmayı hedefliyor.

4 KITADA 40 ÜLKEYE İHRACAT!

4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan İşbir Sentetik, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ile Asya ve Afrika portföyüne sahip. Ana pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerine coğrafi yakınlığı ve Gümrük Birliği avantajlarını kullanarak sektörde lider kuruluş oldu.

Öte yandan pandemi sürecinde tedarik zincirlerindeki büyük kırılmalar Avrupa için Türkiye’yi yeniden öne çıkardı. Sorunsuz tedarik akışı öne çıkarken sadece fiyat avantajına bağlı Uzak Doğu ülkelerinin yerini Türkiye almaya başladı.

İşbir Sentetik, pandemi sürecince Uzak Doğu’dan tedarik yapamama nedeni ile zarar gören Avrupalı ve Amerikalı firmalara sağladığı üretim desteğiyle bu firmaların portföylerinde kalıcı bir yer edindi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BİG BAG ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ!

İşbir Sentetik, özellikle Big-Bag üretimine özel geliştirdiği otomasyon ile dünyanın en büyük BigBag üreticisinden biri haline geldi. Fabrika büyüklüğü ve kapasite olarak Türkiye’de ve Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’de 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitesine ilave olarak 2017 yılında Hindistan’daki FIBC Big Bag fabrikasını ekledi. İşbir Sentetik, Hindistan’daki Big Bag üretim tesisinin kapasitesini 2 katına çıkarmayı da hedefliyor.

KENDİ MAKİNESİNİ KENDİSİ TASARLAYIP ÜRETİYOR!

Sektörün lider kuruluşu olan İşbir Sentetik, büyüme stratejisini katma değeri daha yüksek ürünler olarak belirledi. Yüksek hassasiyet gerektiren ambalaj üretimi, firmanın önceliği.

İşbir Sentetik, pazarda liderliği oynarken ihtiyaç duyduğu makineleri tasarlayıp üretmesiyle rakiplerine fark atıyor. Bu yönüyle dışı bağımlılığını minimuma indirerek talep artışlarını hızla karşılayabiliyor.

GENEL MÜDÜR METİN GÜLTEPE: İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Avrupa’da pazarında öne çıkan İşbir Sentetiğin Genel Müdürü Metin Gültepe, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bu gücün sanayide, üretimde kullanılması çok önemli. GES yatırımlarına devam ediyoruz. İşbir Sentetik olarak fark yaratan bu gücümüzle Avrupa’nın dikkatini çekiyoruz. Mevcut 10 MWp gücündeki GES yatırımımıza ilave olarak 10 MWp gücünde yeni GES yatırımımızın da izinlerini aldık. 2023 yılının ilk yarısında devreye almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böylece ihtiyacımızın % 55’ini kendimiz üretiyor olacağız.

Pazarda lider kuruluş haline geldik. Big-Bag üretimine özel geliştirdiği otomasyon ile Avrupa’nın değişmez üretim partneri olduk. Pandemi salgınını fırsata çevirerek ihracatımızı önemli ölçüde artırdık. Çok büyük bir talep görüyoruz. Doğa dostu üretim anlayışıyla istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğiz.”