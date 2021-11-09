Isı kaybına son! Petekleri açmadan önce mutlaka bunu yapın...

Havaların soğumasıyla birlikte kaloriferlerin düğmesine de basılmaya başlandı. Ancak evinizi bir türlü ısıtamıyorsanız, muhtemelen bir yalıtım sorunu var demektir. Peki ısı kaybı nasıl önlenir?

Kış aylarında evim bir türlü ısınmıyor diyenlerdenseniz, bu çözüm tam size göre.

Petekleriniz sıcacık olmasına rağmen, evin içi buz gibiyse, ısı kaybını önlemeniz için harekete geçmelisiniz. Özellikle yalıtım yapılmamış bir binada oturuyorsanız, etkisini çok daha fazla hissediyor olabilirsiniz.

Öte yandan havalar soğuduğunda evdeki sıcak havayı koruyamazsanız faturalarınız da artar. Alacağınız basit önlemler hem tasarruf etmenizi, hem de evinizin sıcak kalmasını sağlar.

Peki evdeki ısı kaybı nasıl önlenir? İşte çözümü burada...

PETEKLERDEKİ ISI KAYBINI ÖNLEME YÖNTEMİ

Alüminyum folyo ile yalıtım sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Peteklerin daha fazla ısı yaymasını istiyorsanız duvar ile petek arasına alüminyum folyo koyun. Böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır.

Kalorifer peteğinin arkasına alüminyum folyo koyarak %3'lük bir ısı elde etmiş olursunuz.

Peteğin arkasına koyulan bu alüminyum folyo kaplama ile petekten çıkan sıcaklığın duvardan dışarı çıkıp ısı kaybı yaratması önlenir.